dimanche 10 avril 2022 • 465 lectures • 0 commentaires

Entre Macron et Marine Le Pen, Éric Zémmour a choisi son camp. Il a appelé ses électeurs à vter pour la dernière nommée au second tour.

«J’ai bien des désaccords avec Marine Le Pen. Je les ai abordés durant cette campagne mais il y a face à Marine un homme qui a fait entrer un million d’immigrés, un homme qui n’a pas dit un seul mot d’identité, de sécurité et d’immigration durant sa campagne. Et qui fera pire s’il était réélu. Je ne me tromperai pas d’adversaire, c’est pourquoi j’appelle mes électeurs à voter pour marine Le Pen», a-t-il déclaré.