iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat, Macky Sall, recevait, hier, la contribution de la communauté libanaise au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Il en a profité pour lancer une appel aux Sénégal, avec l’avènement de la seconde vague de l’épidémie.

"Voilà qu’au moment où nous avions espoir que nous sortions de la maladie, qu’une seconde vague est arrivée, d’ailleurs à l’instar des autres pays. Et pour cette second vague, nous devrons redoubler de vigilance et c’est pour moi l’occasion de lancer un appel à l’ensemble des sénégalais et aux hôtes étrangers qui vivent parmi nous pour que la vigilance soit de mise.

Nous allons redéployer tout le dispositif sanitaire, le personnel, réactiver les centres de réanimation et de traitement des épidémies dans nos hôpitaux afin de pouvoir contenir cette seconde vague et la maîtriser. C’est la raison pour laquelle des mesures ont été prises récemment en vue de restreindre les déplacements même les mesures de fermeture de certains établissements ont été initiés.

Le ministre de l’Intérieur discute avec les acteurs pour adapter ces mesures mais nous sommes obligés de surveiller l’évolution de la maladie jour après jour. Mais la réponse la plus adaptée reste le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique ainsi que le lavage des mains, en attendant que ce virus soit vaincu sur l’ensemble de la planète."