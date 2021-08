jeudi 12 août 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Sénégal, à travers M. Adama Diouf, Juriste, Expert postal et Cadre à l’ARTP, a été porté à la tête du Secrétariat exécutif de la CEPEAO (Conférence des Postes des Etats de l'Afrique de l'Ouest).

Il a été élu, haut la main, ce mercredi 11 août 2021, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, au terme des travaux du Conseil des Ministre des quinze (15) États membres. M. DIOUF, élu pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable à la tête de l’instance continentale précitée, fut Consultant au sein de cette même structure.

Il a aussi été, pendant quatre (4) ans, Président de la Commission Finances et Administration de l’UPAP (Union Panafricaine des Postes) qui est une institution spécialisée de l’UA (Union Africaine).

Avec une expérience professionnelle de plus de dix (10) ans passés dans le secteur postal, en l’occurrence dans le domaine de la régulation, le sénégalais Adama DIOUF, nouvel homme fort du Secrétariat exécutif de la Conférence des Postes des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a gravi tous les échelons, passant de Chef de Service au poste de Directeur de la Régulation Postale à l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).

Rappelons que la CEPEAO, portée sur les fonts baptismaux en 2001, a son siège à Abuja, au Nigéria. C’est la Guinée Conakry qui va assurer la présidence du Conseil d’Administration et celle du Conseil des Ministres de l’institution en question.

La délégation sénégalaise, à Abidjan qui accueille présentement le 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU), est conduite par M. Yankhoba DIATARA, Ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications. À ses côtés, le Directeur général de la Poste et des représentants de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).