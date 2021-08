lundi 2 août 2021 • 278 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

La vaste opération de sécurisation menée samedi par la gendarmerie nationale a permis d'arrêter une bande de faussaires spécialisée dans la fabrication de faux billets. Ils ont interpellé des individus en détention d'armes.

La gendarmerie nationale a encore effectué, hier samedi, une vaste opération de sécurisation. Celle-ci a mené ses troupes à Tivaouane Peulh, Keur massar, Baol, Darou Salam, Wakhal Diam, Namora et Mtoa.



Au terme de ces opérations, 108 individus ont été interpellés dont 4 pour détention et port d'armes blanches (coupe-coupe, pistolet artisanal et marteau) et 9 individus pour détention et usage de chanvre indien.



La poursuite de ces opérations a permis également aux gendarmes de démanteler un réseau de trafiquants de faux billets de banque au quartier Mtoa de Keur Massar.



Les pandores ont saisi 860.000 Francs Cfa en fausses coupures de 10.000, ainsi que des imprimantes multifonctions et autres ordinateurs portables servant à la contrefaçon.