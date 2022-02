lundi 21 février 2022 • 218 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le président de la République fédérale d’Allemagne, Walter Steinmeir est au Sénégal. Une visite qui intervient dans un contexte de tension en Europe et en en Afrique. Questions qu’il a abordé lors de son point de presse avec le président Macky Sall.

La situation au Mali et au Burkina



«Nous sommes inquiets de la situation au Burkina, au Mali, ou même dans la région entière. Dans les derniers mois, la situation s’est aggravée et cela a des répercussions sur les pays voisins. Cela a aussi des répercussions dans les débats à Berlin pour savoir l’Allemagne s’engagera, par exemple, au sein de la Minusma au Mali. C’est une question que le Bundestag va trancher d’ici quelques mois.»



Sécurité au Sénégal et alentours



«Je vous ai dit que l’Allemagne est très intéressée par cette région, par sa stabilité et son développement économique et social, notamment du Sénégal. Et nous allemands et européens, nous souhaitons contribuer pour que non seulement le Sénégal devienne un havre de paix, mais que autour du Sénégal les risques de sécurité diminuent. Et demain sur l’île de Gorée nous mènerons des échanges là-dessus.»