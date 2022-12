Sécurité de Touba : la décision prise par Serigne Mountakha

mardi 27 décembre 2022 • 546 lectures • 0 commentaires

Vidéo 5 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM - La sécurité de Touba est, à présent, complètement laissée aux mains des forces de l’ordre et de sécurité. Telle est la décision du Khalife général des mourides. «Nous vous laissons la main, nous vous confions tout et restons à votre écoute», a indiqué Serigne Mountakha Mbacké, qui recevait ce mardi, des responsables de la police et de la gendarmerie. Il a donc dessaisi les éléments de sécurité à vocation religieuse qui, eux aussi, faisaient la police dans la cité, jusqu'ici.



PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 546 fois.

Publié par Youssouf SANE editor

Charger plus de commentaires Chargement des commentaires...