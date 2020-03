Sécurité et Productivité : Motorola lance des technologies émergentes…

iGFM – (Dakar) Motorola Solutions lance la solution PTT (Push-To-Talk) à haut débit et une plateforme de vidéosurveillance associée à l’intelligence artificielle, spécialement conçues pour renforcer la sécurité des employés et accroître la productivité, notamment des secteurs de production industrielle et de sécurité.

Motorola Solutions Inc. (NYSE : MSI), leader mondial en communications critiques permettant à ses clients d’être les meilleurs dans les moments les plus délicats, propose aux filières industrielles ouest-africaines des solutions de sécurité et de productivité optimales avec le lancement de nouvelles solutions, telles que le PTT et la vidéosurveillance à haut débit. Cette nouvelle gamme de produits et services inclut l’implémentation sur site de la toute nouvelle solution WAVE, un service de communication multimédia indépendant du réseau, ainsi qu’une plateforme de vidéosurveillance Avigilon dotée de la technologie AI. L’ensemble de ces solutions sont disponibles par le biais d’un réseau de partenaires chevronnés à travers l’Afrique de l’Ouest. « Notre gamme de solutions de communication PTT et de vidéosurveillance est adaptée et évolutive, visant à répondre aux différents besoins des entreprises, aux moments les plus critiques. Qu’il s’agisse d’une petite usine de fabrication ou d’une vaste exploitation minière, nous avons la solution qu’il faut. « , a exprimé Laurent Tribout, Responsable Ventes Indirectes pour l’Afrique Subsaharienne. » Forts de notre expérience de plus de 50 ans en Afrique et grâce à notre réseau de partenaires de confiance, nous proposons un service et un support de qualité en vue de garantir la satisfaction de nos clients. ’’

WAVE : Le push-to-talk haut débit pour les opérations critiques

WAVE est une solution de communication PTT standard 3GPP spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises et pouvant desservir jusqu’à 3.000 utilisateurs. Le système permet aux employés de communiquer plus aisément, indépendamment des appareils ou réseaux utilisés.

Le système propose des outils de communication PTT, avec l’option de partage de données via texte, photo, vidéo ou pièce jointe, ainsi que la possibilité d’intégration avec un système de radio numérique bidirectionnelle existant. Les caractéristiques comprennent les appels en groupe et individuels, les notifications d’appel, et une compatibilité avec les applications Android et iOS. Les options complémentaires proposent des fonctions vidéo et une capacité de traitement de données optimale, permettant un meilleur partage d’information critique en groupe. Compte tenu des contraintes habituelles en termes d’espace pour les petites et moyennes entreprises, le serveur d’hébergement WAVE local, a été conçu avec un espace de stockage 2U (89mm) à faible encombrement.

La mise en service sur site de WAVE est la toute dernière addition au portefeuille WAVE de Motorola Solutions — conforme aux normes 3GPP et révolutionnaire, la solution PTT (Push-To-Talk) à haut débit de l’entreprise, permet une parfaite interopérabilité entre les utilisateurs des services radio terrestres mobiles et les réseaux cellulaires 5G, 4G et 3G. WAVE connecte instantanément vos équipes sur différents appareils, réseaux et localisations – quelle que soit la technologie utilisée. L’application WAVE Mobile, qui peut être téléchargée à partir de l’App Store d’Apple ou du Google Play Store, offre la rapidité et la simplicité d’une radiocommunication de groupe professionnelle sur le smartphone ou la tablette d’un utilisateur. L’application WAVE de Motorola Solutions transforme un téléphone mobile en un PTT doté d’un système de communication vocale instantané, d’une transmission vidéo en continu, d’une messagerie multimédia et d’un système de géolocalisation et de cartographie. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de créer et d’élargir des groupes d’appels, mais aussi d’échanger des fichiers texte, vidéo et audio ou encore de convenir d’un lieu de rencontre.

Une autre application WAVE Dispatch Application permet une gestion centralisée sur le Web pour simplifier les opérations quotidiennes et faire en sorte que les équipes disposent de toutes les informations dont elles ont besoin. Indépendamment de leur location physique, les utilisateurs peuvent se connecter à partir de n’importe quel réseau Internet et ainsi avoir accès à tous les outils de communication nécessaires pour gérer leurs ressources et coordonner leurs opérations en toute efficacité.

Des solutions de vidéosurveillance intelligentes pour plus de sécurité et d’efficacité

Les processus de fabrication sont en pleine évolution et les opérations sur site deviennent de plus en plus automatisées. Certes cela s’avère bénéfique, mais les opérations ont encore besoin d’être supervisées, et bien souvent à distance. Les solutions de vidéosurveillance Avigilon de Motorola Solutions comprennent une plateforme vidéo imprégnée à l’intelligence artificielle, capable d’améliorer significativement la sécurité et la sûreté dans un grand nombre d’industries. La plateforme est équipée d’une gamme complète de caméras HD équipées d’outils d’analyse vidéo de pointe avec une technologie d’auto-apprentissage intégrée, qui déclenchent des alertes instantanées en cas d’activité douteuse ou inhabituelle. Le système facilite la supervision des opérations sur site et des machines dans des industries telle que celle de l’exploitation minière pour plus de sécurité et une meilleure productivité.

La plateforme de vidéosurveillance sophistiquée renforce également la sécurité des employés en les avertissant par le biais d’alertes automatisées et prédéfinies, à chaque fois que des employés pénètrent dans des zones potentiellement dangereuses. Les autres fonctionnalités visant à assurer une sécurité physique optimale incluent Appearance Search™ , un moteur de recherche de vidéos basé sur une technologie d’intelligence artificielle, permettant de trier facilement des heures d’enregistrement afin de localiser rapidement une personne ou un véhicule spécifique sur l’ensemble d’un ou plusieurs sites reliés à un même centre de contrôle. En outre, la plateforme Avigilon augmente la productivité, en associant les logiciels de vidéo et d’analytiques de pointe : Le logiciel de gestion vidéo permet aux opérateurs de sécurité de détecter des anomalies ou d’acquérir des informations sensibles, qui auraient pu être négligées. La plateforme peut aussi aider les professionnels du secteur industriel à exploiter les données pour mieux anticiper et prévenir les incidents, améliorant ainsi les temps de réponse et leur permettant d’agir rapidement en cas d’incident.