iGfm - (Dakar) Ces derniers mois, plusieurs accidents mortels ont été décelés sur nos routes. Des chocs qui ont, malheureusement, emporté plusieurs vies. La gendarmerie indique avoir lancé des opérations de lutte contre l'insécurité routière.

Pour le mois d'août, 30.349 infractions ont été relevées. Elles portent sur des visites techniques expirées, des défauts d'assurance, des organes défaillants (pneumatiques, systèmes de freinage ou d'éclairage) et le défaut de port de casque pour les motocyclistes.



Aussi, 47.200 véhicules et 8.224 motos ont été contrôlés, 1780 permis de conduire saisis et un montant global de 27.217.000 francs CFA perçus par la gendarmerie au titre des amendes forfaitaires.



«Entamées au début du mois d'août 2021, ces opérations d'envergure visent à encourager la mise en règle des motocyclettes, véhicules automobiles et hippomobiles grâce à un dispositif de contrôle systématique des pièces afférentes à leur mise en circulation», informe la gendarmerie.



Dans un communiqué de presse lu par iGfm, elle en appelle à une conscience citoyenne sur les routes et invite les usagers au respect des règles de conduite.