iGFM (Dakar) Le Premier ministre, Amadou Ba, a souligné, lundi, l'impératif de prévenir et réprimer davantage les comportements individuels irresponsables afin de limiter les accidents de la route qui occasionnent chaque année plus de 700 décès dans le pays.

‘’Chaque année, on l'a dit mais il faut le répéter, plus de 700 personnes sont tuées sur nos routes et cela fait des accidents de la circulation la première cause de mort dans notre pays. Donc, les autorités publiques doivent prévenir et réprimer les comportements individuels irresponsables (PM)'', a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement s’exprimait à l’ouverture à Diamniadio (département de Rufisque) d'un Conseil interministériel consacré à la sécurité routière et au transport public des voyageurs au lendemain d'un accident de la circulation ayant fait 39 morts et une centaines de blessés à hauteur Sikilo, une localité périphérique de la ville de Kaffrine située dans le centre du pays, à quelque 250 kilomètres de Dakar, la capitale.

‘’L’excès de vitesse, l’alcool et les drogues au volant, (…) sont des facteurs majeurs de risque qui aggravent les accidents qui ne sont pas tolérables'', a indiqué Amadou Ba qui fait savoir qu'une évolution des comportements était indispensable'.

Cela suppose une formation et même une éducation dès le plus jeune âge. Elle passe aussi par la mise en place d'une politique de contrôle et de sanction efficace, garantissant le respect de règles clairement définies. Prévention et sanction seront donc deux volets totalement complémentaires de l'action gouvernementale’’, a laissé entendre le Premier ministre.

En la matière, a-t-il dit, ‘’seules sont véritablement efficaces les mesures dites de rupture, c'est-à-dire les mesures qui modifient en profondeur le comportement des conducteurs et des usagers de la route''.

Le gouvernement, fait-il savoir, ‘’conformément à la volonté du président de la République, va donc continuer à veiller au bon état des routes, et avec les transporteurs, continuer à améliorer la qualité des véhicules.

Pour ce faire, ‘’il va concentrer ses efforts et agir avec détermination sur le facteur comportemental pour réussi à diminuer significativement le nombre d'accidents sur les routes'', a ajouté Amadou Ba

‘’Si nous voulons atteindre l’objectif de la décennie mondiale d’actions des Nations Unies de réduire de 50 % les décès et blessés graves liés aux accidents de la route sur la période 2021-2030, aucun acteur, aucun potentiel ne doit être laissé de côté'', a soutenu le Premier ministre.

Aussi, a-t-il assuré qu’à l’issue de ces travaux, une série de mesures, à la fois, claires, réalisables dans l’immédiat ou à court terme allait être identifiée pour agir sur les déterminants de l’insécurité routière.



