iGFM - (Dakar) Ce matin à Sédhiou, à la Chambre des Métiers s'est tenue dans une ambiance conviviale la première réunion de la Coalition BBY du département de Sédhiou sous la houlette de Dr Annette Seck NDIAYE candidate à la Présidence du Conseil départemental de Sédhiou.

La vaillante candidate de la Grande Coalition BBY au Conseil départemental de Sédhiou Dr Annette Seck NDIAYE a tenu une grande réunion de partages avec tous les investis et maires du département pour échanger sur l'impérieuse nécessité de travailler main dans la main pour la victoire éclatante de la coalition BBY dans toutes les 14 collectivités territoriales et le département.

Une démarche participative et inclusive appréciée à juste titre par tous les leaders qui ont bien magnifié le leadership incontesté de leur candidate (Dr Annette) mais aussi salué son sens de la courtoisie, du respect, de l'ouverture, de son intégrité et de son amour pour un travail bien fait.

En présence de l'éminent Pr Balla Moussa Daffé et de Ansoumane Sané DG du Grand Théâtre National, de tous les Responsables de partis et de Mouvements de la grande majorité présidentielle, de toutes les couches jeunes et surtout de la forte mobilisation des femmes, les gages de la victoire éclatante au soir du 23 Janvier 2022 sont déjà assurés.