vendredi 29 octobre 2021

Actualité 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Après avoir rendu grâce à Dieu (SWT) et prié sur le Prophète Mohamed (PSL), je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, Président de la Coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar, pour la confiance qu’il vient de placer sur ma modeste personne pour conduire la liste départementale de SEDHIOU aux élections locales de 2022.

Je sollicite le soutien de tous, particulièrement celui des femmes du département de SEDHIOU pour lesquelles mon engagement pour leur cause demeure pour moi une priorité. J’adresse mes sincères remerciements à toute la population de Marsassoum qui n’a jamais cessé de m’apporter son soutien et de marquer son attachement à mon endroit. Je ne ménagerai aucun effort pour une victoire éclatante de la coalition BBY dans département SEDHIOU. Je lance un appel à tous mes frères et sœurs du département de SEDHIOU afin qu’ensemble dans la cohésion et la solidarité nous puissions relever une nouvelle fois le défi de ces élections locales de 2022.

Dr Annette Seck Ndiaye