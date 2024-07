lundi 17 juin 2024 • 1183 lectures • 0 commentaires

Société 2 semaines Taille

iGFM (Dakar) Un accident est survenu, dimanche, sur la Route nationale 6, près du village de Maradan, dans la commune de Maconoba, faisant huit blessés, dont cinq dans un état grave, a appris l’APS auprès de témoins du drame.

Un bus est tombé sur la route nationale 6, indiquent les mêmes source, soulignant que ”les blessés ont été rapidement pris en charge et transportés au centre hospitalier régional de Kolda pour recevoir les soins nécessaires”. Avec APS

Cet article a été ouvert 1183 fois.

APPLICATION DE LA TVA NUMÉRIQUE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2024

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe les contribuables et le public que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services numériques réalisées au Sénégal par les fournisseurs en ligne étrangers et les platefo