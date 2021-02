lundi 1 février 2021 • 247 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un accident de la circulation a eu lieu aux environs de 9 heures sur la route nationale N°6, à hauteur du CEM de Boughary, village situé dans la région de Sédhiou.

Le bilan est lourd : un mort et huit blessés dont trois dans un état grave. Le conducteur du véhicule de type sept (7) places immatriculé TH 5552 C, selon nos sources, aurait, dans sa course folle, perdu le contrôle de sa voiture. «Il évitait les nids de poules qui étaient sur son chemin avant que son véhicule ne se renverse », a précisé nos sources.

Le corps sans vie de la victime, A. S née le 14/03/2019 à Kolda, tout comme les huit blessés dont les trois dans un état critique, sont acheminés à la morgue et aux services des urgences du centre de santé de Bounkiling. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Le chauffeur a été mis aux arrêts par les hommes en bleu en service dans la zone.

