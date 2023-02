Séisme en Turquie : de bonnes nouvelles concernant Christian Atsu

mardi 7 février 2023 • 674 lectures • 0 commentaires

C'est ce qu'on appelle de bonnes nouvelles. Porté disparu suite aux tremblements de terre qui ont fait 4 300 morts et plus de 16 000 blessés en Turquie et plus de 1 500 morts en Syrie, l’ailier d’Hatayspor, Christian Atsu, a pu être retrouvé et sorti des décombres !

«Nous avons reçu des nouvelles positives selon lesquelles Christian Atsu a été sorti avec succès des décombres du bâtiment effondré et reçoit des soins. Continuons à prier pour Christian», a écrit la Fédération ghanéenne de football (GFA) ce mardi sur Twitter. Cette information a été confirmée par un responsable d'Hatayspor, elle est donc véridique alors que des rumeurs très contradictoires ont circulé au cours des dernières heures.

Aucune précision n’est fournie sur les blessures dont souffre l’international ghanéen. Certaines sources évoquent des blessures à une jambe et des problèmes respiratoires mais ces informations restent difficilement vérifiables. Nouvelles moins rassurantes en revanche pour le gardien Eyup Turkaslan, coéquipier du Black Star et toujours introuvable…



Publié par Mamadou Salif editor