lundi 6 février 2023 • 440 lectures • 0 commentaires

International 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Ce lundi, la Turquie et la Syrie ont été frappées par deux terribles tremblements de terre qui ont provoqué plus de 1 700 morts. De nombreuses personnes sont encore portées disparues, dont plusieurs joueurs de foot. D’après le journaliste Yağız Sabuncuoğlu, l’international ghanéen Christian Atsu figure parmi les victimes potentielles.

«Le directeur sportif de Hatayspor Taner Savut et Christian Atsu ont été laissés sous les décombres. Les équipes de recherche et de sauvetage sont à leur recherche», a écrit notre confrère sur Twitter. Agé de 31 ans, Atsu avait rejoint la Turquie et le club d’Hatayspor l’été dernier. Ironie du sort : l'ailier venait d'inscrire dimanche son premier but de la saison en offrant la victoire à son club à la 97e minute du temps additionnel contre Kasimpasa après être entré en jeu (1-0).



Passé par Chelsea



Le Ghanéen s’est fait connaître des amateurs de football africain en terminant meilleur joueur de la CAN 2015, achevée par une défaite des Black Stars aux tirs au but en finale contre la Côte d’Ivoire. Côté club, la carrière d’Atsu n’a jamais atteint les sommets espérés.



Repéré par Porto, il a rejoint Chelsea à 19 ans en enchaînant les prêts et sans jouer la moindre minute pour les Blues. Après des cessions temporaires au Vitesse Arnhem, à Everton, à Bournemouth et à Malaga, il avait trouvé la stabilité du côté de Newcastle entre 2017 et 2021. Les supporters ghanéens et les amateurs de football en général croisent les doigts en espérant des nouvelles rassurantes pour le natif d’Ada.



Afrikfoot