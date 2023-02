vendredi 17 février 2023 • 543 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Questionné par AS, le directeur administratif de Hatayspor, Fatik Ilek, a fait des confidences sur Christian Atsu toujours introuvable depuis le puissant séisme à Turquie.

Lundi 6 février, plusieurs séismes ont touché la Syrie et la Turquie. Plusieurs personnes sont blessées, d’autres sont toujours portées disparues à l’image de Christian Atsu. Les secours recherchent le joueur de Hatayspor qui n’a toujours pas donné signe de vie. Ses proches comme son club espèrent une fin heureuse. Questionné par AS, le directeur administratif de Hatayspor, Fatik Ilek, a fait des confidences sur l’ancien joueur de Chelsea.



"Il devait se rendre en France pour voir sa famille, mais a annulé son billet d'avion"



"Christian avait parlé à l’entraîneur, Volkan Demirel, avant le match contre Gaziantep FK (le 1er février) pour expliquer sa décision de partir, puisqu’il n’avait pas le temps de jeu qu’il souhaitait (4 matchs en 2022-23, ndlr). Il devait se rendre en France pour voir sa famille, mais lors du match suivant, il a bien joué et a marqué contre Kasimpasa (1-0, 5 février). Il était très heureux dans le vestiaire, avec ses coéquipiers, alors il a décidé d’annuler son billet d’avion. Il avait un vol prévu à 11 heures, mais il a annulé le billet. Puis, à 4 heures du matin, le tremblement de terre s’est produit. C’est une tragédie."



Avec Footmercato