mercredi 15 février 2023 • 310 lectures • 0 commentaires

International 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le corps du handballeur de 30 ans a été retrouvé sous les décombres de sa maison à Antakya, tout comme celui de son fils de 5 ans, de sa femme enceinte et de sa belle-mère

Alors que le dramatique bilan des victimes des séismes en Turquie et en Syrie approche ce mercredi les 40.000 morts, la Fédération turque de handball vient d’annoncer le décès du capitaine de son équipe nationale Cemal Kütahya.



Le corps sans vie de l’arrière droit de 32 ans a ainsi été retrouvé sous les décombres de sa maison à Antakya, dans la province d’Hatay. Son fils de 5 ans Çnar, sa femme enceinte, ainsi que sa belle-mère ont également perdu la vie. Le joueur d’Hatay Büyükşehir Belediyespor, en tête du championnat turc après 15 journées, faisait également partie de l’équipe nationale de beach handball, et avait dans ce cadre terminé meilleur buteur des Euro 2019 et 2021.



Quelques jours plus tôt, le corps de Nilay Aydogan (30 ans), une basketteuse internationale turque de 3x3, qui évoluait cette saison avec Çankaya, a également été retrouvé sans vie par les équipes de secours à Malatya.

PUBLICITÉ

Avec 20minutes.fr