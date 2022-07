vendredi 29 juillet 2022 • 704 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En perspective des prochaines échéances, la Sélection nationale U20 garçons poursuivra sa préparation en régime internat au Centre de Développement Technique Jules F.B. Bocandé sis à Toubab Dialaw du 01 au 05 août 2022. A cet effet, 29 joueurs sont convoqués le lundi 01 août 2022 à 09h 00, au siège de la FSF sis VDN/Ouest Foire en face du CICES, à Dakar, pour être acheminés au lieu du stage.

Il s’agit de :



N° Prénoms et Nom Club d’appartenance

1 Alioune Niang : Linguère de St-Louis

2 Ndiack Sall : Espoirs de Guédiawaye

3 Pape Ibrahima Dione : AF Darou Salam de Dakar

4 Mamour Ndiaye : Oslo FA de Dakar

5 Amidou Diop : Génération Foot de Dakar

6 Mouhamed Gueye : Diambars FC Saly de Mbour

7 Mouctar Ndiaye : Casa Sports de Ziguinchor

8 Souleymane Basse : Génération Foot de Dakar

9 Mbaye Ndiaye : Dakar Sacré Cœur

10 El Hadji Daouda Diame : Jaraaf de Dakar

11 Papa Amadou Diallo : Génération Foot de Dakar

12 Ousmane Diao : AF Darou Salam de Dakar

13 Mouhamed Camara : Casa Sports de Ziguinchor

14 Malick Mbaye : Génération Foot de Dakar

15 Baye Ablaye Mbaye : CNEPS de Thiès

16 Babacar Ndiaye : AS Douane

17 Youssouf Diop : AS Douane

18 Djibril Diarra : Génération Foot de Dakar

19 Alassane Diao : US Gorée

20 Idrissa Gueye : Génération Foot de Dakar

21 Mame Libasse Laye Ngom : Guédiawaye FC

22 Modou Fall Niang : Diambars FC Saly de Mbour

23 Pape Daouda Diongue : AF Darou Salam de Dakar

24 Pape Demba Diop : Diambars FC Saly de Mbour

25 Mamadou Gning : DSFA de Mbour

26 Ismaila Diallo : Espoirs de Guédiawaye

27 Ibrahima Sory Diallo : Diambars FC Saly de Mbour

28 Ibrahima Faye : SONACOS de Diourbel

29 Mame Mor Faye : AF Darou Salam de Dakar