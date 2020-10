vendredi 2 octobre 2020 • 273 lectures • 1 commentaires

Selfies, habillement, covid-19 : Tout ce qu'il faut savoir avant d'entrer à Touba

iGFM - (Dakar)Le Magal 2020 sera célébré dans quatre jours. Cette fois ci, les mesures de sécurité ainsi que les interdictions seront plus renforcées à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans cet entretien accordé à Igfm, le président du comité Communication du dahira Moukhadimatoul khidma revient sur les principales interdictions dans l'enceinte de la mosquée et ses environs. Makhtar Kane exhorte les fidèles à respecter ces mesures prises pour un bon pèlerinage.





