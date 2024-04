Sen-Csu : L'autre dernier décret de Macky Sall qui «offusque» Dr Bousso

À quelques heures de la fin de son mandat, le président Macky Sall ne se prive pas. Il procède toujours à des nominations et décorations. Dr Abdoulaye Bousso, lui, s’est offusqué de la signature, par le président sortant, du décret 2024-832, portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (Sen-Csu).

«Pourquoi modifier maintenant le décret de l’agence de la couverture maladie universelle? C’est très inélégant M. Macky Sall», questionne Dr Abdoulaye Boussou.



En effet, pour l’ex Directeur des Opérations d'Urgences Sanitaires, le programme du Président Diomaye Faye prévoit de réorganiser la Cmu en Csu. Et pourtant, Macky Sall se précipite pour changer le décret.



«Il devait continuer sa logique et nommer le directeur général, car jusqu’à la nomination du Dg, il n’y a personne pour gérer cette agence du moment où la Cmu est dissoute. C’est quoi le but ???», s’offusque-t-il.



