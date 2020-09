mercredi 2 septembre 2020, par Birame Ndour

La reprise ratée des cours dans les universités, la baisse notée dans les contaminations au Covid-19 sont entre autres sujets traités par les quotidiens lus ce mardi, par Mor Talla Gaye

1-LA GUERRE DES OPPOSITIONS: La politique est encore au menu des journaux du jour. LES ECHOS nous informe que par rapport au dialogue politique, la patate chaude du chef de l'opposition est renvoyée à demain. C'est peut-être la raison pour laquelle, ENQUETE parle de guerre des oppositions. Le journal nous apprend que le débat sur le chef de l'opposition est "dangereux et prématuré" selon Moundiaye Cisse de l'Ong 30. SUD QUOTIDIEN annonce qu'à propos des élections municipales et départementales, Macky Sall réunit son staff au palais. LE TEMOIN met en exergue les réserves des experts par rapport au statut du chef de l'opposition. Mamadou Lamine Diallo de Tekki se prononce dans TRIBUNE sur le dialogue national: "C'est un deal politique de Macky Sall pour imposer sa stratégie aux locales". La déclaration de patrimoine intéresse aussi SOURCE A qui nous dit qu'un ministre est porté-disparu.

2-LES INFOS DU JOUR: Des drames et des insanités escortent les Unes des journaux. LES ECHOS informe qu'à la station Edk de Pikine, un douanier abreuve d'insultes le pompiste et un colonel, puis est arrêté. L'OBSERVATEUR s'intéresse à ce rebondissement dans l'affaire du diplomate sénégalais accusé de viol en Gambie. D'ailleurs le journal nous apprend que le mis en cause rappelé à Dakar pour cette accusation qui date du mois d'avril. L'AS reparle de la torture contre l'activiste Ardo Gning, le journal s'inquiète que le syndrome Arona Sy guette le colonel Sarr. Et puis Covid-19, aucun décés enregistré depuis dimanche se réjouit le journal. Pour sa part ENQUETE relate ce braquage au campement du Lac Rose, l'un des gangsters viole la gérante septuagénaire. SOURCE A dit également que les gynécologues enfoncent le mari de la responsable de BBy qui avait violé la petite soeur de celle-ci. A Sacré-Coeur nous informe LIBERATION, le juge chasse Auchan, puisque le tribunal a ordonné l'expulsion de Moustapha Diop qui avait loué le terrain à l'enseigne et de tous ses occupants.

3-TOUT FOOT: RECORD informe de l'intransigeance de Naples pour Koulibaly, Man City pourrait lancer un ultimatum. Le même journal nous apprend que Gardiola conseille à Messi de rester au Barça. STADES parle de l'accord salarial avec Manchester City et liste les 4 défis fous de Kalidou Koulibaly. D'abord stabiliser la défense de City, ensuite gagner des trophées majeurs, viser le titre de meilleur défenseur et penser au ballon d'or africain et mondial.

