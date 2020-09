mardi 1 septembre 2020, par Birame Ndour

Les quotidiens lus mardi Par Mor Talla Gaye mettent en exergue l’annonce probable de la fin de la longue grève du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), le dialogue politique et d’autres sujets.

1-IDY-SONKO RIVAUX? Les journaux s'intéressent à la politique qui revient de plus en plus à la Une. L'OBSERVATEUR nous campe les enjeux d''une rivalité entre Idrissa Seck et Ousmane Sonko...Le journal dresse les mots qui pourraient les concurrencer. Il s'agit des priviléges, des honneurs et du désir de remplacer le Président Macky Sall. A propos d'ailleurs du statut du chef de l'opposition, le Président de Pastef Ousmane Sonko dénonce dans ENQUETE une tentative de division. Dans L'AS, malgré l'opposition qui hausse le ton, Ousmane Sonko pointe du doigt une opposition qui entretient des relations coupables avec le pouvoir. Pour sa part LII QUOTIDIEN estime que par rapport à ce statut du chef de l'opposition, rien n'est encore joué pour Idy.

2-JUSTICE, ÇA VA DANS TOUS LES SENS: Dans les journaux sénégalais, les magistrats continuent d'occuper le haut du pavé ou de l'affiche. TRIBUNE parle de l'impossible indépendance de la justice. Puisque les magistrats encaissent chaque année 40 millions du Président de la République... Le journal estime que le Forum civil veut des assises pour laver les soupçons qui pésent sur l'exécutif. WALF QUOTIDIEN s'intéresse à la longue liste des magistrats "décapités". LES ECHOS s'intéresse à l'instruction de la plainte de Batiplus, le Doyen des juges décerne un mandat de comparution aux parents de Rachelle Sleylati. Sur un autre registre, ENQUETE s'intéresse au Magal chez soi pour dire que l'idée fait son chemin. Le journal estime que l'édition 2020 constitue un défi inédit pour son comité. Alors que VOX POP raconte le calvaire des déguerpis de Sandaga à champ de courses, le principal probléme reste l''enclavement du site nous dit le journal...L'AS se rend à l'université pour informer que pour la reprise des enseignements à l'Ucad, le recteur fait machine arriére. LE QUOTIDIEN parle à ce propos de rentrée 100 protocole.

3-LES FAITS DU JOUR: Des drames et des faits divers alimentent les journaux. L'OBSERVATEUR raconte ce drame à Linguére, un enfant retrouvé mort, son corps décapité. ENQUETE s'arrête sur ce Français de 70 ans qui simule un vol de 200 millions FCfa pour se venger de sa copine qui l'a largué. TRIBUNE tranche le contentieux entre la chanteuse et l'archtecte Atepa, pour pour dire que Pierre Goudiaby qui ménacé d'expulsion Aby Ndour perd la bataille judiciaire. LES ECHOS fait état du cas de ce boutiquier rudoyé à Yeumbeul, le journal annonce que le Doyen des juges ordonne une enquête. L'Asp et deux agents municipaux auditionnés. LIBERATION revient sur l'affaire de viols répétés sur une mineure de 14 ans, le prédateur présumé de 55 ans a agi pendant un an. Le journal LIBERATION raconte également ce mariage rocambolesque. Ses parents lui imposent son "homme", la mariée quitte la cérémonie et se réfugie à la brigade de Ouakam.

4-TOUT SPORT: Le ministre des Sports, Matar Bâ prend la parole dans SOURCE A, pour dire que " sur la présidence du Cng, ils ne font que spéculer. On est en pleine pandémie. Tout ce qu'ils disent c'est juste pour commanditer". Le ministére des Sports parle également dans LES ECHOS, pour affirmer haut et fort: "Tout ce qui se dit sur le Cng n'est que pure spéculation"...

Le Mercato intéresse les journaux spsportifs, RECORD met à sa Une le transfert de Messi à Manchester City et nous dévoile les chiffres de l'opération Messi. 328 milliards de FCfa de salaire sur 5ans, 163 milliards de FCfa de primes de signature. Le journal nous dit que Koulibaly attend le feu vert de Naples, puisqu'il est déjà d'accord avec City. STADES se pose la question de savoir si Edouard Mendy qui est annoncé avec insistance à Chelsea peut concurrencer Képa? Alors que l'autre international sénégalais, Koulibaly attend l'aval de Naples. Dans SUNU LAMB, Gaston Mbengue brûle Gris Bordeaux. Il dit: "Je l'ai fabriqué en toutes piéces" ou " il doit avoir l'honnêteté de me rendre mon argent dans les 24heures".

