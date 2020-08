Sen Kenkéliba-infos du vendredi 21 Août 2020

iGFM-(Dakar) 1-CEDEAO POUR SAUVER LE SOLDAT IBK : Les journaux continuent de braquer leurs radars au Mali où le sort de Ibk et certains officiels sont entre les mains des putschistes, la Cedeao s’est réunie hier pour sauver «l’ami» Ibk. SUD QUOTIDIEN informe que la Cedeao hausse le ton, après le coup d’Etat. Selon L’OBSERVATEUR, le chef de l’Etat Macky Sall aurait un plan enfoui dans des «impératifs humanitaires» au Mali. Le journal nous apprend que la Cedeao qui réclame la réhabilitation de Ibk serait face à ses échecs. VOX POP informe de la mesure phare, lors du sommet extraordinaire sur le Mali, la Cedeao exige le «rétablissement immédiat d’Ibk».

1-IBK, UNE FIN ACTÉE : Les journaux rendent compte de la crise qui sévit au Mali avec ce déplacement de la délégation de la Cedeao. ENQUETE nous dit que c’est toujours la crise au Mali où la Cedeao discute avec les putschistes qui veulent rester 3 ans au pouvoir. LES ECHOS informe des négociations entre la Cedeao et la junte militaire, Ibk conjugué au passé, les militaires en place pour 3 ans. Le journal raconte que les putschistes veulent une transition de 3 ans dirigée par un Président-militaire et un gouvernement composé en majorité de militaires. Selon toujours LES ECHOS, les militaires répondent à l’embargo de la Cedeao en suspendant la vente de leur bétail aux pays de la communauté.

1-COVID-19, UN CAS A GOREE : L’on en avait oublié la covid-19 avec la crise qui sévit au Mali. Aujourd’hui, les journaux reparlent de la pandémie du coronavirus. Cette nouvelle sur le bandeau de LES ECHOS ne va pas faire des heureux chez les amoureux de la presqu’île au large de Dakar. Le journal nous dit que Gorée enregistre son premier cas et ferme ses portes aux visiteurs. Le journal L’OBSERVATEUR donne la parole au docteur Khémesse Ngom, la directrice de la santé qui s’inquiète : «Il y a une transmission communautaire exagérée du coronavirus», regrette-t-elle. Dr Khémesse Ngom, parle également de l’Artémisia. «Des produits traditionnels sénégalais contenant de l’Artémisia sont testés en même temps que le covid organics.» SOURCE A ne se fait pas d’illusion, le Sénégal marche vers les 300 morts, après les 3 décès de plus, soit au total 272 morts enregistrés, 45 cas graves dénombrés et 64 tests positifs signalés. Pendant ce temps, L’AS trouve que les cas contacts reprennent le dessus dans la propagation du coronavirus, alors que LE QUOTIDIEN parle de légère baisse dans la propagation du coronavirus.

2-JUSTICE LA HONTE : Le temple de Thémis baisse la tête et fait profil bas en raison de la corruption dans la magistrature. LES ECHOS donne la parole à un Alioune Ndao, ancien Procureur de la Crei, indigné par la crise qui sévit au sein de ce corps de prestige. «On est dans une situation de descente aux enfers», regrette-t-il. L’ancien Procureur de la Crei ajoute que : «90% des magistrats ne font pas confiance au Conseil supérieur de la magistrature.» En tout cas, dans LES ECHOS Alioune Ndao condamne : «Je condamne ce qu’ont fait les juges Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane. » ENQUETE évoque le sujet pour dire qu’au sein de la magistrature, il y a les privilégiés et les non-privilégiés et cela ne dépend pas de l’âge. Pour LE TEMOIN, le mythe s’effondre chez les magistrats, après l’affaire de corruption chez les disciples de Thémis. Le journal nous dit qu’elles sont nombreuses les casseroles que trainent les magistrats et qui écornent l’image de ce précieux corps. Qui serait selon SUD QUOTIDIEN un grand corps malade.

3-LES FAITS DU JOUR : Les versions se suivent mais ne se ressemblent pas dans le traitement du drame des Mamelles. Chaque journal y va de sa partition. De son interprétation des faits. L’OBSERVATEUR nous raconte ce drame familial aux Mamelles de Dakar, l’affreuse histoire du colonel des Douanes qui a égorgé sa fille. Le journal rapporte que le présumé meurtrier, sujet à des troubles mentaux Mouhamadou Sall est interné à l’hôpital Fann avec son épouse. VOX POP campe la personnalité et la qualité du bonhomme. Le journal nous dit que le présumé meurtrier est le chef des sections d’écritures de la Douane au môle2 de Dakar. VOX POP fait son diagnostic : Mouhamadou Sall souffre de troubles mentaux et a été interné à l’hôpital psychiatrique de Fann. LIBERATION donne sa version des faits et raconte que le colonel Mouhamadou Sall bat à mort sa fille de 6 ans. Le présumé meurtrier parle dans le journal : «J’étais possédée par le diable. Je voulais juste la corriger mais je ne sais pas ce qui s’est passé après», jure le chef de section au Môle 2. Le journal raconte qu’en la «corrigeant» le douanier a cogné la tête de sa fille contre le lavabo de la salle de bain qui a explosé en mille morceaux. La maman de la victime a tenté de se suicider hier, sa sœur jumelle inconsolable selon LIBERATION. Un colonel égorge sa fille titre TRIBUNE.

4-TOUT FOOT : Les journaux sportifs reparlent des conséquences de la finale de la Champions Ligue. Dans l’équipe type de la saison, RECORD nous apprend que Bayern a 4, le Psg aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que des chantiers attendent le Psg, après l’échec en finale. STADES s’intéresse à l’avenir de Gana, critiqué et relégué au second plan, Gana Guèye doit-il rester au Psg ? », se demande le journal. Les 262 milliards FCfa de Neymar et Mbappé n’ont pas suffi pour remporter la Ligue des champions, ironise STADES. Dans le même journal, le coach parisien Thomas Tuchel fait un clin d’œil à la star argentine du Barça. «Messi est le bienvenu à Paris… » RECORD nous apprend aussi que De Laurentis, Président de Naples attendrait plus de City, il se fait plus clair dans STADES : «Sans bonne offre, Koulibaly ne bougera pas de Naples.»

M.T.G #SEN KINKELIBA-INFOS#