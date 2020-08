SEN KINKELIBA-INFOS DU JEUDI 13 AOUT 2020 PAR MOR TALLA GAYE

iGFM-(Dakar)1- COVID-19, DU PIRE : Les journaux font des prédictions qui font froid dans le dos, par rapport à la propagation du coronavirus. L’OBSERVATEUR fait le point sur la propagation de la maladie au Sénégal, Coronavirus «le pire est devant nous», prédit le journal.. Un spécialiste de la santé en rajoute une couche pour dire que : «Nous allons vers des lendemains très compliqués.» VOX POP s’intéresse sur les nouveaux symptômes détectés chez les personnes âgées, démence, sommeil, chute, le journal informe que le corona frappe les vieux. Le journal fait allusion également à l’explosion du coronavirus, à la suite de l’effet bélier et nous parle de mercredi de tous les records, 207 nouvelles infections dont 115 cas communautaires. TRIBUNE épluche les chiffres de la transmission communautaire, en quatre jours le Sénégal enregistre 339 cas. Ce qui fait dire au journal LE QUOTIDIEN faisant la situation du coronavirus, la tendance communautaire se poursuit. L’AS parle de 207 contaminations, dont 115 cas communautaires et 4 décès en 24 heures et pendant ce temps-là, souligne toujours L’AS, à Le Dantec, pour non-paiement de primes, le personnel traitant de la covid-19 en grève. SOURCE A fait le point sur le rapport des experts par rapport à l’utilisation du covid organic. Dans le journal Yérim Mbagnick Diop, patron de la direction de la pharmacie et du médicament dit : «Les essais ne durent pas. En trois semaines, on peut savoir si le produit est bon ou pas.»

2-LES FAITS DU JOUR : Des faits divers alimentent les journaux du jour. L’OBSERVATEUR raconte que le chanteur Mouhamed Niang devant le juge pour solder ses comptes avec son ex-copine. Le journal évoque également le cas de ces 3 membres d’une même famille arrêtés après la pendaison d’un enfant de 10 ans et livre les détails d’une découverte macabre. Et puis L’OBSERVATEUR qui fait état encore d’une dame accusée d’avoir profité du coronavirus pour soustraire 174 millions FCfa à des commerçants. ENQUETE conte la mort tragique d’un policier à Matam, le dénuement du plateau médical mis à nu. LE QUOTIDIEN s’intéresse au contentieux entre les Ics et Tobène, 7 personnes aux arrêts, REWMI informe du trafic de drogue dure où 33 Gambiens et six Sénégalais arrêtés. Et puis cet accident survenu sur la route du Bac, L’AS raconte qu’à Keur Massar, deux candidates du Bac fauchées par un camion de l’Ucg. Akon est dans LES ECHOS et le journal dévoile qu’il a été lynché sur les réseaux sociaux par les Afro-américains. Son tort, c’est d’avoir dit ceci : «Il a affirmé que les Sénégalais avaient surmonté les horreurs de l’esclavage, contrairement aux Afro-américains.»

3-PARIS GAGNANT ! Les journaux reviennent sur l’exploit du Paris Saint-Germain, qualifié 25 ans après en demi-finale de la Ligue des champions. RECORD informe que Paris renverse Atalanta, Gana Guèye jouera en demi-finale contre le vainqueur de Leipzig-Athletico. Les Parisiens s’expriment dans RECORD : «Je n’ai jamais pensé rentrer à la maison», dit Neymar. Alors que Mbappé donne rendez-vous en demi-finale. STADES écrit Atalanta renversé 1-2, le Paris Saint-Germain dans le carré d’as, 25 ans après. Le journal nous dit que le Camerounais Choupo-Moting, héros inattendu d’une soirée folle et nous parle de l’entrée en jeu gagnante de Mbappé.M.T.G#SEN KINKELIBA-INFOS#