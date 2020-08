Sen Kinkeliba-Infos du jeudi 20 août 2020 (Par Mor Talla Gaye)

iGFM-(Dakar) 1-MALI, UN PUTSCH PROPRE : Comme un filon, la crise au Mali intéresse les journaux. Et chacun y va de sa conjecture et de son traitement. L’OBSERVATEUR informe que le Sénégal fait face au piège de la crise malienne. Le journal de Futurs Médias donne la parole à Bakary Sambe, spécialiste des questions de conflits et de paix qui dit : «Les Jihadistes auront les cartes en main… ». Même les religieux sortent de leur mutisme. Dans VOX POP, Mame Thierno Mbacké Kosso y ajoute son grain de sel : «Le 3ème mandat risque d’embraser tout le continent.» l’homme religieux enfonce le clou dans LES ECHOS. «Au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en Guinée, comme partout ailleurs, les peuples doivent prendre leurs responsabilités comme les Maliens», affirme Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife. ENQUETE préfère s’arrêter sur l’embargo après la démission forcée d’Ibk, la Cedeao asphyxie le Mali, le journal ajoute que malgré la main tendue de la junte, la Cedeao a placé le Mali sous embargo. Le professeur Oumar Ndongo fait part de sa conviction dans ENQUETE : «La Cedeao a toujours fonctionné comme ça, c’est encore un club de chef d’Etats» LES ECHOS présente les putschistes comme de hauts gradés à la tête pleine et bien faite aux commandes. WALF QUOTIDIEN explique que sept ans après, l’histoire dément IbK. Sur Twitter, Emmanuel Macron a également appelé à un « retour à l’ordre constitutionnel », après le renversement, mardi, du président malien Ibrahim Boubacar Keïta par des militaires.

2-TAS SORT UN BRÛLOT SUR LE RÉGIME : Le protocole de l’Elysée, c’est le nouveau livre de Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l’Energie publié aux éditions Fauves, un livre selon L’OBSERVATEUR sur le régime de Macky Sall qui serait touché au cœur. Selon L’OBSERVATEUR Thierno Alassane Sall fait des révélations sur le sms de Boun Abdallah Dionne, le pied de grue de Aliou Sall, la colère du Président. L’AS aussi annonce que Thierno Alassane Sall sort un brûlot contre le régime de Macky Sall. LES ECHOS nous apprend que la reprise du dialogue politique, le Président Macky Sall accélère Famara Ibrahima Sagna et Cie. ENQUETE parle de la tenue des élections locales à date échue, le dialogue politique se met au Fast-track. SUD QUOTIDIEN informe que le général Niang presse Macky Sall pour la tenue des élections locales.

3-LES FAITS DU JOUR : Faits divers se mêlent aux querelles notées dans la magistrature. L’OBSERVATEUR revient sur la menace d’explosion à propos du nitrate d’ammonium au Port, le ministère de l’Environnement s’en lave les mains. Le journal nous dit également que le Port sommé de sortir le produit dangereux du territoire. Et puis ce drame dans les colonnes de L’OBSERVATEUR, un jeune de 13 ans fracasse la tête de son ami avec une machette. VOX POP nous parle de la querelle de générations au sein de la magistrature, vieux et jeunes magistrats s’étripent. Le journal raconte que le juge Ousmane Kane démissionne de l’Ums, exaspéré par les jeunes magistrats insulteurs de leurs aînés. Alors que L’AS dévoile les dessous de la bruyante démission du juge Ousmane Kane. LES ECHOS s’intéresse à l’incendie meurtrier de Denver, les photos des trois suspects masqués dévoilés par la police, LE TEMOIN raconte qu’aux Parcelles Assainies le beau-père abuse de sa fille de 7 ans.

4-650 MILLIONS FCFA POUR CHAQUE PARISIEN : Gana et ses coéquipiers vont se frotter les mains, RECORD informe que primes cumulées pour cette saison, ils pourraient empocher chacun 650 millions de FCfa. Le journal présente la finale de dimanche comme un duel franco-allemand, le Psg fera face au Bayern. RECORD nous apprend aussi qu’un accord trouvé avec Naples, Koulibaly à City c’est presque fait ! STADES informe que Mbappé plus que décidé à gagner la Ligue des champions : «Je vais laisser mon corps sur le terrain.» Pavard du Bayern de Munich lui répond dans les colonnes de STADES : «On n’a pas à avoir peur de Paris.» ça promet. M.T.G #SEN KINKELIBA-INFOS#