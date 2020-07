SEN KINKELIBA-INFOS DU JEUDI 23 JUILLET PAR MOR TALLA GAYE

iGFM-(Dakar) 1-COVID-19 ET DE 9000 CAS : Les journaux sénégalais reprennent la main pour parler de la covid-19. LA TRIBUNE nous informe le Sénégal est à 177 décès, 9121 cas positifs et 2835 sous traitement pour 6108 guéris. Après les chiffres, LES ECHOS donne la parole au docteur Souleymane Mboup qui dit : «L’évolution est encore lente et probablement le pic épidémique serait vers le mois d’octobre» Après l’annonce du pire, ENQUETE estime que des virologues, infectiologues et épidémiologistes sont mécontents de la gestion de la pandémie au Sénégal. Le même journal met en épingle ces spécialistes qui invitent l’Etat à être ferme sur les masques en s’inquiétant de la flambée des cas. SOURCE A sort la calculette et décrit un scénario catastrophique avec 177 morts, 39 cas en réanimation et la barre des 9000 cas dépassée. Dans le domaine économique, les conséquences du coronavirus sont dans le journal LE QUOTIDIEN qui le met à sa Une sans hésiter, le virus étouffe l’informel. LE TEMOIN annonce que la barre fatidique des 9000 cas a été atteinte. L’AS se rend aux Parcelles Assainies pour nous dire que ce serait un nid de la transmission communautaire. Le journal nous rend compte également de ce rapport de la Dgtss sur l’impact de la Covid-19 en milieu de travail, L’AS nous dit que le chômage technique a touché 11901 salariés.

2-MACKY, CAS GRAVE : LE TEMOIN informe que face aux multiples crises, Macky Sall serait dans un océan de problèmes. Le journal estime que le Président semble dépassé par la situation. Habib Sy semble détenir l’antidote contre une instabilité du Sénégal, l’ancien maire de Linguère dans VOX POP propose une Présidentielle anticipée en 2022 sans Macky Sall. Habib Sy dit en substance que : «Les pouvoirs à l’origine des crises n’ont aucune chance de survie.» Les regrets de Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur de Sénégal Bi Nu Beug sont dans ENQUETE. «Macky Sall avait tous les atouts pour changer le système.» Moussa Sarr de la LD semble interpeller le Président Sall. «L’autorité compétente doit mener des enquêtes appropriées dans l’affaire des gazelles oryx»

3-CAMION FOU DE L’HORREUR : L’accident tragique s’est déroulé près du Centre aéré de la Bceao, VOX POP nous annonce qu’un camion sans frein tue trois personnes à Yoff. Le même journal nous annonce que 2 des victimes sont des enfants de 3 à 7 ans écrasés dans un taxi, la 3ème un marchand ambulant. L’identité des victimes est dans le journal LES ECHOS qui nous dit qu’à Yoff un camion fou tue Maman Yandé Gaye et Mohamed Gaye sur le coup, leur maman inconsolable, l’enterrement prévu aujourd’hui. L’AS revient sur ce drame pour nous dire que le camion a dérapé et a écrasé un homme et a tué deux enfants. LE TEMOIN conte l’horreur à Yoff avec ce camion sans freins qui tue trois personnes.

4-LES FAITS DU JOUR : L’OBSERVATEUR parle des plaintes de Yakham Mbaye pour injures publiques contre l’ancien-président du parlement de la Cedeao, Cissé Lô refuse de répondre à la gendarmerie. Et le journal de s’intéresser également à ce jeu de cache cache qui se joue entre Yoff et Ngor, c’est le fils de Moustapha Sy accusé d’enlèvement qui serait le principal acteur. LES ECHOS s’intéresse à ce problème familial entre El Hadj Diouf et son petit frère qui faisaient face au juge, au moment où leurs épouses se crêpaient le chignon dans la salle de témoins. Le journal raconte qu’on entendait à mille lieux Mame Diarra Diop Diouf et Fatou Thiam Fall en train de s’invectiver. LIBERATION reparle de l’affaire des armes saisies à Touba, avec les aveux explosifs de Saliou Thiam et Cheikh Lô. Morceaux choisis : Cheikh Lô cachait des munitions de guerre dans les toilettes de son domicile et Saliou Thiam qui dit aux policiers : «Des dignitaires religieux à Touba, Darou Mouhty, Dakar, Diourbel et Thiès me remettent des armes destinées à la vente ou à la réparation. Je peux vous donner leurs noms… » SOURCE A fait le point de l’enquête dans l’affaire des armes et munitions à Touba, de hauts dignitaires religieux cités. KRITIK nous raconte qu’à Mbacké, un principal de Cem détourne 850 000 FCFa.

5-TOUT FOOT : Les journaux sportifs reviennent sur le sacre de Sadio Mané. RECORD informe que le trophée étrenné, Chelsea étrillé, c’était la soirée de gala pour Sadio et les Reds. STADES informe que Liverpool termine en beauté à Anfield. Dans le même journal Sadio Mané se lâche : «La victoire contre Manchester City, mon moment préféré» Le mercato revient au devant de la scène, avec cette sortie de Villas Boas dans STADES qui semble mettre une croix sur le Rennais : «Mbaye Niang n’est pas dans notre liste de joueurs à recruter» le coach de l’Om réitère ses propos dans RECORD : «Nous n’avons ni les moyens ni l’intérêt pour faire venir Mbaye Niang» STADES fait l’inventaire des Lions vainqueurs de la Coupe de France, pour parler du record de «Locotte» et Gana Guèye qui postule pour le doublé. M.T.G #SEN KINKELIBA-INFOS#