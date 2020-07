SEN KINKELIBA-INFOS DU JEUDI 30 JUILLET PAR MOR TALLA GAYE

iGFM-(Dakar) 1-COVID-19, TABASKI À RISQUES : Vous allez fêter la Tabaski chez vous. Ouvrez les yeux et écoutez ce titre du QUOTIDIEN, le journal conseille de revenir à nos moutons, puisque la Tabaski fait oublier les gestes barrières. D’autant que les masques et distanciation sociale sont non respectés, et il y aurait cacophonie dans la communication gouvernementale. LIBERATION fait part de 200 morts et presque 10000 cas liés au coronavirus, déclarés au Sénégal. L’AS campe tout sec, la situation du coronavirus au Sénégal pour dire que la barre des 200 décès atteint. En raison de la flambée des cas de contamination et de décès, liés au coronavirus et fermetures des mosquées, SUD QUOTIDIEN annonce un Tabaski à risques. WALF QUOTIDIEN parle de la chaleur, de la covid-19 et des maladies respiratoires, le journal informe que ça étouffe sous le masque. L’OBSERVATEUR fait une immersion dans le centre de traitement de la covid-19 à Thiès, le journal nous dit que les malades du coronavirus couchés sur un lit d’angoisse. Dans le domaine du transport, les voyageurs tombent le masque. L’OBSERVATEUR raconte ce drame personnel vécu par le porte-étendard de la lutte contre la pandémie au Sénégal, le Professeur Moussa Seydi qui faisait face à son agresseur. «Quand vous m’injuriez, je venais de prier devant la tombe de ma fille… » Le journal nous raconte comment l’ingénieur automobile Amadou Guèye Diop a été arrêté à Sacré-Cœur.

2-MACKY PRESSE ORANGE : Le Président Sénégalais Macky Sall n’est pas content de la hausse constatée dans les tarifs de la téléphonie mobile. WALF QUOTIDIEN avance que Macky presse Orange et que l’Artp est appelée à y mettre de l’ordre. En écho, L’AS informe que par rapport aux nouveaux tarifs appliqués par «Orange Sénégal», Macky Sall ne bénit pas la mesure. Par rapport aux services donnés par les opérateurs téléphoniques, ENQUETE met en exergue les injonctions de Macky Sall à l’Artp. Le même journal met en lumière les révélations du livre : «le temps des tempêtes» de Nicolas Sarkozy qui avait déclaré le 26 juillet 2007, que le défi de l’Afrique c’est davantage d’entrer dans l’histoire. L’ancien Président Sarkozy revient à de meilleurs sentiments dans son livre pour expliquer qu’il «n’y aura pas d’avenir apaisé possible pour nous avec une Afrique qui sombrerait à nos portes.» Pendant ce temps-là, L’OBSERVATEUR nous explique pourquoi le Président Macky Sall va effectuer la prière de l’Aid chez lui.

3-LES FAITS DU JOUR : Les faits divers alimentent les journaux sénégalais. VOX POP s’intéresse au Mbaraan infernal d’avant Tabaski, la pratique se banalise chez les jeunes filles .Le journal nous informe que le Mbaraan, vice de la société sénégalaise est un lourd prix à payer pour les plumés et les plumeuses. Et puis ce drame, dans VOX POP, Idrissa Lam, âgé de 25 ans, étudiant en relations internationales qui meurt écrasé par un train en Russie. Dans L’OBSERVATEUR, on y lit que Pape Ndiaye, le dernier de la bande à Ino, gracié par le Président Macky Sall. Et puis plus de peur que de mal, annoncé pour mort hier, David Coulibaly, était laissé pour mort dans la forêt de Oujda, il a «ressuscité» en Algérie. LIBERATION marche sur les traces de Mouhamed Gassama, ce policier radié qui dirigeait le braquage aux allées du centenaire. Le journal nous raconte qu’en juin dernier, l’ancien policier stagiaire avait été arrêté pour vol dans un véhicule en stationnement avant d’être arrêté. ENQUETE raconte qu’en cette veillée de Tabaski, il y a eu un double accident mortel sur l’autoroute Ila Touba. REWMI journal compte les décés sur les routes, veille de Tabaski macabre, déjà 5 morts en 24 heures. L’AS revient sur le verdict du tribunal dans l’affaire de l’accident mortel à Yoff, le chauffard et le propriétaire du camion condamnés à 6 mois ferme.

4-ISMAÏLA SARR AFFOLE L’EUROPE : C’est le titre qui barre la Une de RECORD, l’attaquant des Lions affole l’Europe, Ismaïla Sarr intéresse Atlético Madrid. Le journal nous apprend que le club madrilène coaché par Diego Simeone prépare une offre pour Ismaïla Sarr. Quid de la somme espérée par Watford ? RECORD parle de près de 30 milliards de FCfa. STADES liste les noms des Lions qui sont au cœur du Mercato, bien sûr il y a Ismaïla Sarr, mais également Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Keïta Baldé sont les Lions qui font le buzz dans le marché des transferts. Les journaux sportifs s’intéressent également aux grandes dates du week-end, RECORD nous dit que la Finale Cup de samedi à 16h30, Chelsea-Arsenal sera un remake de 2017. STADES écrit que pour la Coupe de la Ligue face à Lyon vendredi, Gana Guèye vise un triplé historique. Le journal poursuit pour dire que si l’international sénégalais du Psg gagne la coupe de la Ligue, il sera le premier sénégalais à gagner la Ligue 1 et deux coupes.

M.T.G #SEN KINKELIBA-INFOS#