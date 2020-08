SEN KINKELIBA-INFOS DU JEUDI 6 AOUT 2020 PAR MOR TALLA GAYE

iGFM-(Dakar) *1-DRAME AUX ETATS-UNIS :* Les journaux décrivent chacun avec ses expressions, ce tragique incendie aux Usa où une famille sénégalaise a péri. TRIBUNE parle de ce drame et nous dit qu’un incendie d’origine suspecte tue 5 Sénégalais d’une même famille. VOX POP ne parle pas d’un simple incendie, mais plutôt d’un feu criminel qui a décimé une famille sénégalaise à Denver. LES ECHOS se met à lister le nombre de victimes de cette terrible tragédie, Djibril Diol, sa femme, leur fille, sa sœur et son neveu périssent dans un incendie.

Le journal nous raconte que leur maison qui se trouve à Denver a été ravagée par les flammes, et que la police a découvert des indices d’un incendie criminel. ENQUETE met le drame dans son oreillette, et parle d’un possible incendie criminel aux Usa, une famille sénégalaise décimée. L’AS aussi annonce ce drame où cinq membres d’une famille périssent dans un incendie à Denver. SUD QUOTIDIEN en parle aussi en bas de page de son journal. LE TEMOIN écrit que 5 Sénégalais d’une même famille meurent dans un incendie. L’OBSERVATEUR qualifie ce drame de fin tragique d’une famille de 5 Sénégalais emportés par les flammes à Denver, le journal nous dit que la police privilégie la piste criminelle.

*2-COVID-19, MACKY SE «REVEILLE» ENFIN:* Les journaux mettent en evidence dans leur une, cette décision du Président Macky Sall de durcir les mesures dans le respect des gestes barrières. Chaque journal y va de son titre. LE QUOTIDIEN informe des nouvelles mesures de restriction, pour dire que Macky Sall remet les barrières. Par rapport, au Port du masque sous peine d’amende et remobilisation de la police et de la gendarmerie sur les places publiques. L’AS parle des masques obligatoires et croisade contre la délinquance et l’occupation anarchique de la voie publique, le journal nous dit que Macky brandit la cravache. En écho, ENQUETE nous annonce que Macky Sall brandit le bâton. Face à ce laisser-aller des Sénégalais face au coronavirus, VOX POX signale que l’archevêque de Dakar est déboussolé. «Les gens font comme si le mal n’existait pas alors que les chiffres sont effrayants » se désole Monseigneur Benjamin Ndiaye.

Le même journal informe que pour le respect des gestes barrières, le Président Macky Sall tape du poing sur la table en demandant un dispositif de régulation et de contrôle. SOURCE A nous annonce que Dakar cible n°1, dans le durcissement des sanctions à l’encontre des récalcitrants, dans le cadre du respect des gestes barrières. En tout cas, le journal nous dit que des consignes fermes ont été données aux forces de l’ordre de ne pas tolérer les grands rassemblements, lors des funérailles, baptêmes etc. En tout cas, selon L’OBSERVATEUR, le durcissement des mesures traduit un aveu d’impuissance. LE TEMOIN s’intéresse aux VIP qui auraient peur de la stigmatisation. Le journal informe que par crainte de voir leurs noms associés à une maladie honteuse dans les médias, la plupart d’entre-eux recourent à l’automédication et arrivent à l’hôpital trop tard.

*3-LES FAITS DU JOUR :* Des faits divers à foison dans les journaux, SOURCE A nous apprend que Mouhamed Niang «Mou Serigne Saliou» en taule, il est accusé d’abus de confiance par son ex-aimante à Touba. L’OBSERVATEUR informe que le promoteur de lutte Thialis Faye arrêté, puis mis en liberté provisoire. Le journal nous raconte l’histoire de violences sur son ex-copine qui a mené aux déboires judiciaires du patron de Lewto. LIBERATION conte cette évasion ratée au commissariat du Plateau, le policier radié et son acolyte ont failli se faire la belle. Le journal raconte qu’après avoir assommé un Asp venu servir les repas, les auteurs du braquage d’un magasin sur les allées du centenaire ont été rattrapés à hauteur du logement du préfet de Dakar. LES ECHOS revient sur l’enquête sur le saccage des locaux du quotidien du même nom bouclée, les agresseurs face au Procureur aujourd’hui. Le journal liste les délits qui pendent sur leur cou, les agresseurs de «Les Echos» sont poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui au préjudice du journal «Les Echos». Pendant ce temps à Diourbel, L’AS nous fait part d’un enfant de 4 ans repêché dans une fosse sceptique. LE TEMOIN évoque ce drame à Linguère, un pisteur des Eaux et Forêts tué par des trafiquants.

*4-TOUT LE SPORT :* RECORD donne une nouvelle qui fera plaisir aux supporters de l’international Ismaïla Sarr qui serait la cible prioritaire des Reds, Liverpool entame les négociations pour Sarr. Dans le même journal, Mamadou Loum Ndiaye, milieu du Fc Porto dit : «Je ne revendique rien ni en club ni en sélection.» RECORD fait de la division qui règne au sein du Ndiambour de Louga, la gestion du Président Moustapha Diop décriée. STADES nous apprend que poussé vers la sortie au Psg, Gana Guèye, Manchester United une belle opportunité. Le même journal informe qu’à une semaine de croiser l’Atlanta en C1 Verratti très incertain, Mbappé récupère bien. L’OBSERVATEUR s’intéresse aux confidences inédites de Amara Traoré sur Metsu et la «génération» 2002». SUNU LAMB fait le bilan de Rock Energie et écrit qu’avec une victoire, 6 défaites, il y aurait un naufrage dans cette écurie. Le journal nous apprend qu’à Rock Energie, Mod’Lô est l’arbre qui cache la forêt, les espoirs se loupent, les cadres à la rue.

*M.T.G* #SEN KINKELIBA-INFOS#