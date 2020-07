SEN KINKELIBA-INFOS# DU LUNDI 13 JUILLET 2020 PAR MOR TALLA GAYE

IGFM-(Dakar) -COVID-19, L’ALERTE DU GRID : Les journaux de ce matin reviennent sur la pandémie de la covid-19, L’OBSERVATEUR s’intéresse à la gestion de la pandémie du coronavirus, le Sénégal aurait un nouveau «corona plan». Les 29 enseignants du Groupe de recherches interdisciplinaire et de développement (Grid) sortent de l’ombre pour alerter : «La pandémie est à sa phase active et progresse à une vitesse fulgurante.» Pendant ce temps, la pandémie continue de faire des effets néfastes, LA TRIBUNE écrit que 121 cas ont été confirmés positifs hier, et 3 nouveaux décès pour un total de 148. L’AS informe que le Sénégal passe la barre des 8000 cas positifs sans s’inquiéter. Ensuite, dans la gestion de la covid-19, le Professeur Abdoul Kane relève plusieurs insuffisances. Et puis, ce fait raconté par L’OBSERVATEUR qui informe de la fuite d’un homme de 65 infecté à la covid-19.

2-POLEMIQUE FONCIERE : La polémique foncière continue d’enfler et les journaux relatent les différends en cours. LE QUOTIDIEN s’intéresse aux conflits sur le foncier, la polémique est à terre. Le journal raconte que hier à Ndengler, un vigile de la Sedima menace des députés avec son arme. En écho, LES ECHOS raconte que Babacar Ngom brocardé par les populations de Djilakh qui réclament leurs terres, un de ses vigiles pointe une arme sur des députés. Le journal estime que le député Aziz Diop porte plainte contre le vigile à Mbour.

ENQUETE revient sur le foncier au Sénégal, le labyrinthe des litiges et le journal met sur la bouche du Président Macky Sall ceci : «Plus de 90% des alertes que je reçois pour les risques de conflit viennent du foncier». SOURCE A fait un focus sur la boulimie foncière du député-maire de Keur Samba Kane,Khalil Ibrahima Fall et titre la saga d’un prince. Le journal raconte que l’élu s’est offert le luxe permissif de se taper 250 hectares avec comme couverture, l’entreprise Senter dont il est co-gérant et actionnaire majoritaire. A l’oreille de la Une de WALF QUOTIDIEN, le journal met en relief un litige foncier avec comme acteurs, l’épouse du ministre, l’ancien Lion du foot et le terrain de Sacré-Cœur.

En politique, LES ECHOS donne la parole au député et responsable libéral. Il dit : «Les gens pressés ne peuvent pas faire carrière au Pds.» ou «Excepté Macky Sall, toutes les personnes qui ont quitté le Pds ont vu leur aura et leur carrière politique connaître un recul net.» encore «L’absence de Karim Wade pèse sur la marche du parti démocratique sénégalais» L’AS met en exergue les propos de Me Boucounta Diallo, avocat international : «Macky Sall n’a pas droit à un 3ème mandat» LE QUOTIDIEN annonce les premières sorties du Président Macky Sall, après 4 mois de confinement.

3-LES FAITS DU JOUR : Les faits sont divers dans les journaux. L’OBSERVATEUR a mené une enquête sur l’enfer d’élèves victimes de harcèlement dans les écoles. Le journal raconte aussi l’histoire dramatique de Pape Ndiaye, le benjamin de la bande à Ino. L’ENQUETE fait voyager ses lecteurs dans le domaine de Babacar Ngom à Ndengler, où un vigile braque son pistolet sur 4 députés. LES ECHOS s’intéresse à un cas de trafic de chanvre indien où un proche collaborateur du lutteur Siteu activement recherché. Et puis, LA TRIBUNE évoque les déboires de l’auteure de Pata pata sur la toile, et écrit sa chaine Youtube piratée et ses vidéos supprimées, Coumba Gawlo Seck porte plainte contre x.

4- TOUT FOOT : Les journaux sportifs s’intéressent à nos internationaux de foot. RECORD met en exergue les propos de Kalidou Koulibaly : «Je ne pense à rien d’autre qu’à Naples» STADES aussi s’intéresse à l’international sénégalais de Naples pour dire qu’il n’a jamais évoqué un départ avec Naples. RECORD refait le match Liverpool-Burnley1-1 pour dire que Sadio Mané et les Reds perdent un des trois records en vue. STADES en fait cas aussi : Sadio Mané accroché à Anfield, Ismaïla Sarr (Watford) respire. Et puis, à l’issue d’une conférence de de presse, annonce STADES les responsables de Teungueth Fc vont attaquer la décision de la Fsf en justice. M.T.G

