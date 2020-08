SEN KINKELIBA-INFOS DU LUNDI 3 AOÜT 2020 PAR MOR TALLA GAYE

iGFM-(Dakar) *1-LE SENEGAL EN DEUIL :* Des larmes coulent dans les colonnes des journaux de ce matin. L’OBSERVATEUR informe du rappel du Khalife de Medina Baye, Cheikh Ahmet Tidiane Niass tire sa révérence à l’âge de 88 ans. LIBERATION pleure aussi le rappel à Dieu du Khalife général de Baye Niass, et le journal de nous dire que Medina Baye perd son khalife. VOX POP s’y met et revient sur ce rappel à Dieu hier du Khalife de Cheikh Al Islam, Medina Baye perd «Papeu Cheikh». Le journal se fait plus précis Cheikh Ahmed Tidiane Niasse s’est éteint à l’hôpital général de Grand-Yoff à l’âge de 88 ans. LES ECHOS nous informe de ce Week-end de Tabaski macabre, la mort frappe en plein cœur l’économie et la religion. L’AS nous parle de décès de six icônes dont le khalife de Medina Baye, Mansour Cama et Reine Marie Faye, Vsd de Tabaski macabre au Sénégal. Le Khalife est parti. Mansour Cama n’est plus aussi. L’OBSERVATEUR parle d’un capital décès. VOX POP nous dit qu’avec le décès de Mansour Cama le secteur privé perd un capitaine-défenseur, une icône du patronat. ENQUETE nous informe que la faucheuse s’enhardit, avec le Décès de Mansour Cama et du khalife de Medina Baye.

*2-COVID-19 ET DE 209 MORTS :* On savait que la covid-19 n’épargne pas les personnalités. Mais on ne savait pas que le Responsable moral des Moustarchidines Wal Moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy a été infecté. Et c’est le journal LES ECHOS qui nous informe que le guide est terrassé par la covid-19, il est interné à l’hôpital Principal. Pendant ce temps-là, selon LIBERATION, le bilan de la maladie du coronavirus passe à 209 morts. TRIBUNE nous dit qu’avec 4 morts à la Tabaski, le Sénégal dépasse la barre des 209 décédés du coronavirus. Et puis, le journal nous dit que 9 nouveaux décès liés au coronavirus ont été enregistrés entre jeudi et samedi. Toujours LIBERATION dans son focus nous dit que le Sénégal 4ème pays le plus touché dans l’espace Cedeao, l’Europe maintient ses restrictions. Et puis dans la prise en charge extra hospitalière, ENQUETE raconte des confidences sur des incohérences. L’As nous dit que selon la situation épidémiologique, le Sénégal franchit la barre des 10000 cas. Et le QUOTIDIEN d’ajouter que 5 mois après le premier cas, le Sénégal courbe sous le poids des morts.

*3-LES FAITS DU JOUR :* L’OBSERVATEUR donne la parole à Pape Ndiaye, le plus ancien détenu du Sénégal gracié par Macky Sall, après 24 ans de prison. Morceaux choisis de ses confidences contenues dans le journal de Futurs Médias : «J’avoue que je ne croyais pas trop à la grâce présidentielle », «Pourquoi je dois reconnaissance à Alioune Abatalib Samb dit Ino», «Je me suis évadé de prison, parce que ma première condamnation était une injustice» et «Les autres détenus ont sauté de joie, quand ils ont appris la nouvelle de ma libération» Les journaux s’intéressent également à la démolition du marché Sandaga. VOX POP, début de la démolition du mythique marché hier, Sandaga un pan d’histoire à terre, le journal nous dit qu’après 75 ans au cœur de Dakar, les commerçants recasés au Champs de Courses. L’OBSERVATEUR parlant de cette démolition nous dit qu’un mythe s’est cassé. Abdou Karim Fofana, le ministre de l’Urbanisme le dit dans le même journal : «L’option du gouvernement, c’est la démolition totale et la reconstruction.» LES ECHOS s’intéresse au sort de Cheikh Gadiaga pour nous informer qu’après le renvoi en jugement, le dossier évoqué en septembre par la chambre d’accusation. TRIBUNE revient sur l’offense faite aux Chrétiens, le journal informe que l’abbé Roger Gomis recadre Mame Makhtar Guèye. KRITIK’ nous annonce que des abonnés d’Orange lancent l’opération «Tokhou».

*4-FOOT DE LIONS :* Le journal RECORD revient sur les titres glanés par le Psg cette saison, le journal dit que Paris gagne la Coupe de la Ligue, Gana un triplé …et des doutes. STADES à son tour s’y met pour écrire Vainqueur de tous les trophées en France, Psg, la confiance sans les certitudes avant la C1. Le même journal nous dit qu’Ismaïla Sarr annoncé à Crystal Palace pour remplacer Wilfried Zaha. RECORD annonce qu’avec l’accord avec Aké, Manchester City met une croix sur Kalidou Koulibaly. Et puis, cette bonne nouvelle pour les supporters du Psg dans RECORD, après des examens cliniques «rassurants», il se pourrait que Mbappé se rétablisse plus vite que prévu.

*M.T.G* #SEN KINKELIBA-INFOS#