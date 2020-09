mardi 11 août 2020, par Daouda Mine

Sen Kinkéliba-Infos du mardi 11 août 2020 (Par Mor Talla Gaye)

Actualité 4 semaines 21 lectures • Taille

iGFM-(Dakar) 1 FORTUNES DIVERSES POUR LE CORONA :* Un drame sexuel, des paroles d’un sage, des prévisions d’un scientifique et des infos les unes plus actuelles que les autres se bousculent dans les journaux du jour. L’OBSERVATEUR fait de nouvelles révélations sur le viol présumé de la malade du covid-19 à l’hôtel Novotel et nous révèle l’examen gynécologique effectué sur la jeune femme de 20 ans. Heureusement, la bonne nouvelle est venue de LIBERATION qui annonce que suite aux accusations de viol sur une malade du coronavirus au Centre de Traitement de Novotel, le présumé prédateur écroué. Un mal se paie toujours, l’inculpé a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 6ème cabinet après l’ouverture d’une information judiciaire. Chapeau ! à la Sûreté Urbaine, puisque le journal nous apprend que le mis en cause a été déniché parmi les 30 volontaires de la Croix Rouge. VOX POP donne la parole à Serigne Babacar Sy, khalife général des Tidianes qui continue de prodiguer des conseils pour une meilleure prise en charge de la maladie par tout le monde. Il dit : «Si on veut sortir de la covid-19, qu’on fasse des offrandes et des prières.» «…Et qu’on se taise, pour être en phase avec les recommandations divines.» La personnalité religieuse de Tivaouane estime : «Il y en a parmi nous qui sont têtus, d’autres sont des inconscients.» ENQUETE fait le constat que selon des experts de la santé, plusieurs signaux suggèrent que la prévalence réelle des sujets infectés au coronavirus est sous-estimée. LE TEMOIN donne la parole un Mathématicien qui projette 1500 décès en fin décembre, le scientifique annonce aussi 67 000 cas et plus de 20 000 hospitalisations. WALF QUOTIDIEN fait le constat que les malades du cœur meurent en silence, parce que leur centre occupé par les patients de la covid-19. LE QUOTIDIEN tâte le pouls et nous promet trois mois de forte fièvre à la suite de cette succession d’événements populaires. L’AS fait ce constat amer pour nous dire que la Covid-19 implose à Ziguinchor avec 12 cas communautaires en 24 heures. Le journal revient sur les propos de Thiat YEN A MARRE qui dénonce : «Marième Faye Sall a été la première à braver les mesures contre la covid-19.». SOURCE A poursuit les 38 fugitifs dans la nature, des patients refusant de se soumettre au traitement du coronavirus à Touba.



*2-LOCALES MENACEES :* L’AS nous apprend que de gros nuages menacent les élections locales du 21 mars 2021. A la mairie de Limoges, c’est déjà fait renseigne ENQUETE, le Sénégalais Dr Ibrahima Dia élu adjoint au maire. SUD QUOTIDIEN s’intéresse à la Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal et annonce que le spectre du troisième mandat plane sur ces pays. Parlant du troisième mandat, TRIBUNE explique que Macky Sall est un cas suspect qui refuse le dépistage. L’OBSERVATEUR l’écrit tout noir dans sa Une, l’Etat hors la loi par rapport au respect des mesures barrières. «Aucun texte n’interdit qu’on marche dans la rue sans masque.» «L’arrêté est attaquable par n’importe quel citoyen devant la Cour suprême.» A la suite de l’agression du journal «Les Echos» «Avec la jurisprudence Wade, l’Etat doit dédommager les Echos.» Les propos sont de Cheikh Amadou Ndiaye, l’avocat du journal.



*3-LES FAITS DU JOUR :* L’affaire est dans LES ECHOS, Wally Seck encore cité dans une histoire de voiture volée en France. Le journal nous apprend qu’il s’agit d’une rutilante «Audi RS6», l’inculpé dit l’avoir vendu à Wally à 28 millions de FCfa. Le chanteur nie et jure que la voiture a été achetée en sa présence chez lui, par son ami Moba Bâ alias «Paco Wally». L’enquête sur l’incendie tuant des Sénégalais aux Etats-Unis avance à grand pas. Selon L’OBSERVATEUR la police identifie un suspect en fuite qui aurait mis le feu à l’appartement des Sénégalais morts à Denver. Le journal annonce également qu’une vingtaine de jeunes de Senghère capturés, malmenés puis libérés par des «rebelles du Mfdc». L’AS parle de cette polémique sur les licences de pêche, Saer Seck sert une citation directe au Directeur de cabinet de Alioune Ndoye. VOX POP raconte cette histoire d’accusation d’infidélité Abou Sow s’acharne sur sa femme et lui casse le bras. LE TEMOIN parle de ce drame à Notto Gouye Diama, Djibril Mbaye tué à coups de machette par son «ami» Ousseynou Diop.



*4-FOU DE SPORT :* Les journaux sportifs reviennent sur les affiches des quarts de finale de la Champions League. Coup d’envoi du «Final 8» mercredi, RECORD évalue les chances pour Gana et le Psg. Après l’affiche Barça-Naples soldée par l’élimination des Naples et les critiques qui ont escorté la prestation de Kalidou Naples, le journal STADES annonce le divorce ! Selon toujours STADES, la sortie de Gattuso, pourrait fâcher le défenseur Kalidou Koulibaly qui vit une première saison difficile à Naples. RECORD s’intéresse à Habib Diallo pisté par Leeds de Bielsa, alors qu’il est déjà ciblé par Tottenham. De Laurentis exige le prix fort pour Koulibaly, Naples rejette les 35,7 milliards de FCfa à City.





Cet article a été ouvert 21 fois.