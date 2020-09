mardi 18 août 2020, par Daouda Mine

Sen Kinkéliba-Infos du mardi 18 août 2020 (Par Mor Talla Gaye)

iGFM-(Dakar) 1-COVID-19, TOUT N’EST PAS PERDU : Il ne faut pas perdre espoir de voir le coronavirus reculer. Les idées ne manquent pas. C’est le journal KRITIK’ qui s’y colle pour annoncer la bonne nouvelle. Covid-19 au Sénégal, l’on va vers une tendance baissière avec 75 nouveaux cas dont 38 communautaires nous dit le journal. Pourtant face à l’accroissement des cas et décès liés au covid-19, ENQUETE se demande s’il ne faut pas confiner Dakar. Le journal nous dit que selon des experts, seul un confinement de la capitale peut enrayer l’explosion des cas covid-19. Dr Joseph Mendy, neurochirurgien fait un cri du cœur dans LE TEMOIN, il dit : «Le coronavirus tue moins que les autres maladies». Le professeur Massamba Diouf prend la parole dans VOX POP pour parler du Magal de Touba dans un contexte de covid. Il dit : «Le Magal peut briser les barrières» Et puis le même journal nous annonce que 25 soldats espagnols basés à Dakar testés positifs et rapatriés. Dans un autre registre, WALF QUOTIDIEN nous dit que le virus gâche la fête des vacances judiciaires, au lieu des 45, les magistrats auront droit à 30 jours, alors que l’implication des communautés dans la lutte contre le covid, l’Etat change de cap d’après LE QUOTIDIEN.



2-LES FAITS DU JOUR : Les faits sont divers. LIBERATION parle du trafic de migrants, blanchiment de capitaux, usurpation de plusieurs identités, l’enquête qui a fait tomber «Papy». Le journal nous apprend que « Papy », c’est le commerçant et transporteur Mansour Diop qui était au cœur de la mafia et le journal nous apprend que L’arrestation de 4 Sénégalais en Espagne a déclenché une traque qui a duré plus d’un an. VOX POP annonce qu’un troisième membre du gang de Centenaire tombe à Ziguinchor, il a été arrêté par la Dic, puis acheminé à Dakar, avant d’être présenté hier au procureur. L’OBSERVATEUR s’intéresse aussi à ce rebondissement dans le casse des allées du Centenaire, le frère d’un ancien ministre et un journaliste arrêtés dans le cambriolage d’un magasin chinois. Le journal évalue le butin de 76 millions de FCfa, la voiture abandonnée à Niakhar, la traque policière et les téléphones mouchards. Des drames sont traités dans les journaux du jour. SOURCE A raconte les derniers instants de Saliou Ndiaye, 7 ans exécuté froidement par son père

Le journal nous apprend qu’avant de passer à l’acte, le père criminel a fait prendre un bain à son enfant. Alors qu’à Pikine, explique L’AS un vieux de 93 ans exproprié de son terrain menace de s’immoler. LES ECHOS informe qu’après des accusations fantaisistes contre Batiplus et les frères Farés, Rachelle Sleylati et son «clan» tentent un baroud d’honneur. Le journal poursuit qu’elle se rétracte et poursuit l’huissier et l’ancien Dg de Batiplus pour extorsion de signature et réclame 1 milliard.



3-ENERGIE DE TOUS LES POSSIBLES : Après le rachat des 40% de Cairn Energy, VOX POP informe que Woodside veut éjecter Lukoil du pétrole sénégalais. ENQUETE parle des sanctions économiques américaines contre la Russie, Woodside sauve le projet pétrolier de Sangomar. Et puis, cette clarification dans le même journal sur l’absence de Makhtar Cissé à la réunion au palais sur la rencontre du Plan d’actions prioritaires, ENQUETE donne les vraies raisons de cette absence. LES ECHOS parle de l’affaire Senelec-Akilee et nous annonce que les premières observations et conclusions de l’Armp disponibles.



4-GANA SI PRES DE LA FINALE : Les journaux reviennent sur la Ligue des Champions, Psg-Leipzig, une demi-finale à l’accent sénégalais avec Gana (Psg) et Babacar Ndiaye (Manager Leipzig) nous dit L’OBSERVATEUR. Le journal RECORD souhaite que Gana entre dans l’histoire de la C1 et titre : Rb Leipzig-Paris SG à 19heures, Gana Guèye pour une finale historique. Le coach de Paris Tuchel ne se laisse pas impressionner. «Nous sommes forts et nous sommes prêts» alors que Nagelsman, le coach de Leipzig parle de ses objectifs : «Nous voulons accéder à l’étape suivante.» RECORD nous renseigne que meilleur joueur de la Premier League, Sadio Mané plébiscité par les fans.



