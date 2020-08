SEN KINKELIBA-INFOS DU MARDI 4 AOUT 2020 PAR MOR TALLA GAYE

iGFM-(Dakar) *1-MOUSTAPHA SOURANG S’EN VA :* Les identités remarquables s’en vont sur la pointe des pieds sans que personne ne puisse faire grand-chose. Après, Babacar Touré, le khalife de Medina Baye, Mansour Cama, on en oublie. Hier tard dans la soirée, c’est Moustapha Sourang, l’ancien ministre sous Wade et ancien recteur de l’Ucad qui s’en va rejoindre le Seigneur. L’OBSERVATEUR qui met ce décès en dernière minute, annonce que le Professeur Moustapha Sourang est décédé hier soir, «quelque temps après son évacuation à l’hôpital».Alors qu’on continue de pleurer Mansour Cama et que la nouvelle du décès de Moustapha Sourang cristallise toutes les émotions. WALF QUOTIDIEN nous apprend le décès de Alioune Badara Niang, un des derniers compagnons de Me Wade. LE TEMOIN informe qu’une pluie d’hommages s’est abattue hier sur Mansour Cama à la levée du corps du défunt patron de la Cnes. Inhumé hier Mansour Cama aux cimetières de Yoff, SUD QUOTIDIEN revient sur les Adieux à un patriote chevronné. TRIBUNE renseigne de la perte de grandes figures et des repères, 2020, année sans rires.

*2-COVID-19 DEBATS ET DES BAS :* L’OBSERVATEUR explique que par rapport à la pandémie du coronavirus, le Sénégal est le 2e pays le plus mortel en Afrique de l’Ouest. En termes de chiffres, cela donne un cumul de 167 décès en deux mois selon le journal. Dans VOX POP, Serigne Babacar Sy Mansour s’adresse aux autorités en ces termes : «Dites la vérité aux Sénégalais » Dans le même journal, le khalife poursuit pour dire que : «La population n’a pas encore compris la gravité de la situation, que les gens arrêtent de parler et se mettent au travail». ENQUETE fait état du coronavirus et absence d’évacuation sanitaire, les dures réalités locales de patients sénégalais. Le journal ébruite un secret, coincés au pays, certains VIP sont confrontés aux dures réalités du système sanitaire national. Des chiffres sont brandis par SOURCE A qui s’intéresse au nombre de morts. Deux décès enregistrés, soit 211 morts au total, toujours pas d’éclairage dans la lutte contre la pandémie. LE TEMOIN fait un constat : La situation de la pandémie empire. Hier encore deux nouveaux décès ont été enregistrés, et 42 personnes testées positives. Dans une posture amusée, L’AS voit la chose autrement pour dire qu’après cinq mois de covid-19 au Sénégal, la peur cède à l’amusement. SUQ QUOTIDIEN s’intéresse à la stratégie de lutte contre la covid-19, des spécialistes désavouent l’Etat.

*3-LES FAITS DU JOUR :* Des faits divers se retrouvent dans les colonnes des journaux. L’OBSERVATEUR raconte que retrouvée après sa fugue, une nouvelle mariée se suicide en mer. Le journal renseigne que cette terrible affaire de fugue suivie de suicide alimente les discussions à Louga. LIBERATION fait focus sur le vol de 223 ordinateurs à l’Adie, le gendarme ouvrait les portes aux voleurs. Le journal raconte comment Moussa Faye, détaché au poste de garde de l’Adie depuis 2019 est tombé. Face aux enquêteurs, LIBERATION nous apprend que le gendarme jure dans un premier temps, qu’il ne sait pas pourquoi «il a fait ça», avant de passer aux aveux. VOX POP dénonce avec la dernière énergie l’attaque barbare perpétrée dans les locaux du journal Les Echos, pour avoir révélé que Serigne Moustapha Sy est positif à la covid-19 et interné à l’hôpital Principal, Les Echos subit la furie des Moustarchidines. SOURCE A renseigne que le saccage des locaux de «Les Echos » et l’œuvre de bandits moustarchidines. VOX POP revient sur l’agression devant son domicile, Khadim Ndiaye commerçant au marché Ocas raconte sa mésaventure. LA TRIBUNE informe à propos du transfert des gazelles oryx, l’affaire atterrit devant le tribunal. L’AS annonce qu’à la levée du corps de Mansour Cama, le khalife général des Tidianes bloqué à l’entrée à cause de son masque. Et puis, l’agresseur du Pr Seydi s’en tire avec un sursis malgré lé pardon du plaignant.

*4-AOÛT, FOU DE FOOT :* RECORD informe qu’un retour annoncé en Angleterre, Gana Guèye quitterait le Psg après la C1. STADES annonce que la Champions League, Europa League et Ligue 1, ce mois d’août sera fou de foot. Dame Diop, sénégalais évoluant à Hatayspor en Turquie se prononce sur la sélection sénégalaise dans RECORD : «Le moment venu je porterai le maillot national» Dans le même journal, on y apprend que pour ne pas perdre son buteur patenté, Arsenal se plie en quatre pour Aubameyang. STADES donne la parole à Omar Daf, coach de Sochaux sur son match avec le Psg, l’ancien latéral des Lions et du club doubiste dit : «Se confronter au très très haut niveau pour apprendre.»

*M.T.G* #SEN KINKELIBA-INFOS#