SEN KINKELIBA-INFOS DU VENDREDI 17 JUILLET PAR MOR TALLA GAYE

iGFM-(Dakar) 1-LA COVID-19 NE S’ARRÊTE PAS : Au tout début de la pandémie de la covid-19, les journaux s’intéressaient au bilan et brandissaient des chiffres, ce n’est plus le cas. Seule LIBERATION s’intéresse au nombre de morts, pour dire que le bilan du coronavirus au Sénégal passe à 156 morts. TRIBUNE énumère quelques chiffres pour camper la présence de la pandémie du coronavirus, le journal nous dit qu’avec 84 cas contacts positifs et 28 cas de la transmission communautaire ont été dénombrés hier. Que Dieu nous en préserve, mais SOURCE A annonce que Le Sénégal serait sur une pente raide avec 112 tests positifs, 3 nouveaux décès et 38 cas en réanimation. L’OBSERVATEUR s’attarde sur le coronavirus qui sera à la fête de Tabaski si l’on y prend garde. Le journal nous informe qu’ «aucun plan de riposte et de prévention n’a été prévu par les autorités médicales». Et puis, ce rapport dans ENQUETE qui informe qu’en raison des violences et de la précarisation, les femmes seraient les grandes victimes de la pandémie. Pour rappel, L’Afrique comptait 627 304 cas de coronavirus confirmés au 16 juillet. Le virus a déjà coûté la vie à 13 781 personnes sur le continent.

2-LE PATRIMOINE DE MACKY : La déclaration de patrimoine serait un serpent de mer. C’est ENQUETE qui l’affiche à sa Une. Selon le journal, des ministres et assujettis ont jusqu’ici refusé de faire leur déclaration. L’OBSERVATEUR nous apprend par rapport à la déclaration de patrimoine, Macky Sall sera face à ses actes. Le journal informe que tous les ministres qui n’ont pas encore déclaré leurs biens à l’Ofnac doivent être virés. SUD QUOTIDIEN parle de Je trouble de Macky Sall. Alors que LII QUOTIDIEN informe que le gouvernement viole la loi par rapport à la déclaration de patrimoine.

3-GAZELLES- GUERRE DU CIEL ET TELECOMS : L’information est en exclusivité dans KRITIK’, avec d’autres révélations sur le transfert des Oryx, Aly Ngouille Ndiaye et deux privés chopent chacun six belles gazelles. Le journal informe que si tant est que c’est un scandale, il dépasse la tête du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall et met en cause le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Aly Ngouille Ndiaye, comme deux autres fermes privées qui ont bénéficié du même quota. LE QUOTIDIEN utilise un calembour pour informer par rapport à l’ouverture de l’espace Schengen, que c’est à UE et à Dia, le journal dit que malgré les assurances de Mingasson, le Sénégal interdit d’accès. LE TEMOIN annonce que la guerre aérienne se poursuit entre l’Union européenne et le Sénégal. WALF QUOTIDIEN estime que l’Europe ferme ses portes au Sénégal. TRIBUNE ajoute que dans ces vols internationaux, après l’UE les Emirats arabes unis excluent le Sénégal. LIBERATION regrette que le Sénégal et l’Ue soient à couteaux-tirés.

Les journaux épluchent le rapport de l’Artp sur les communications électroniques, VOX POP informe que les télécoms pèsent 762,82 milliards de FCfa. Le journal nous dit que les téléphones portables rapportent 467 milliards de FCfa, le fixe 294 milliards de FCfa. LE QUOTIDIEN écrit que le marché des communications électroniques occasionne un chiffre d’affaires de plus de 762 milliards de FCfa en 2019.

4- LES FAITS DU JOUR : Les faits divers alimentent les colonnes des journaux. L’OBSERVATEUR raconte une rocambolesque affaire. On y lit : Engrossée par son amant, une maîtresse coranique mariée «étouffe» son nouveau-né et le jette dans une fosse sceptique. L’autre histoire narrée par le journal, c’est pour une affaire de téléphone cassé, il poignarde son neveu. SOURCE A également évoque l’histoire de ce père qui traine devant le juge son fils pour avoir renversé son bol de «Mbaxalou Kéthiax», Mame Ngor Mbengue condamné à payer 50 000FCFa. Et LIBERATION de dire que la violation du décret suspendant toute commande ou acquisition de véhicules, l’Armp roule vers le scandale. L’AS annonce que Me Malick Sall brandit le glaive contre Aya Boun Malick Diop.

5-FOOT DE REAL : Les journaux sportifs parlent de sujets divers. RECORD annonce l’affiche West Ham-Watford à 19heures et dit que ce sera le match de la survie pour Ismaïla Sarr. Le journal informe également que le départ du défenseur Sénégalais se précise cet été, Naples baisse l’indemnité de transfert de Kalidou Koulibaly. STADES embouche la même trompette pour informer que Naples baisse le prix de Kalidou Koulibaly qui passe de 65 à 48 milliards de FCfa. Et puis après Mbaye Niang, Villas-Boas s’intéresse à Wagué en prêt. L’avenir en pointillé de Moussa Konaté, STADES en parle puisque son club Amiens est relégué en Ligue 2. Diagna Ndiaye, Président du Cnoss prend la parole dans le journal STADES pour dire : «Le report des JOJ de Dakar de 2022 à 2026 nous donne l’opportunité de mieux nous préparer. »Le 34ème titre du Real est à la Une de RECORD, le journal dit Doublé de Benzema et Real conquiert la Liga et STADES de nous dire que le Real de Zidane brise l’hégémonie du Barça.

M.T.G #SEN KINKELIBA-INFOS#