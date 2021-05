mercredi 19 mai 2021 • 193 lectures • 0 commentaires

Vidéo 55 mins Taille

iGFM - (Dakar) Elage Diouf était l’invité de igfm.sn ce mercredi dans notre premier numéro de «Sen Star » pour décortiquer son troisième album, «Wutiko», entièrement enregistré en wolof, sa langue maternelle.

«Wutiko» est un retour aux sources à plusieurs égards. Car, l’artiste s’est aussi rendu au Sénégal pour la production de ce disque qui renferme plusieurs sonorités musicales de son pays.

« Pour cet album, je voulais qu’il y ait une touche beaucoup plus traditionnelle. C’est pourquoi je suis allé au Sénégal pour avoir ces instruments qu’on ne peut pas trouver au Canada où je suis installé comme des percussions », a-t-il ajouté.

En plus d’aborder le thème de l’évolution et de la résilience de l’humain, «Wutiko» est aussi un appel au respect mutuel entre les personnes de différents horizons. Ce métissage socioculturel au cœur de la vie du musicien qui a émigré au Québec.

Dans cet entretien, Elage Diouf revient, entre autres, sur son enfance, son amour pour la musique, son succès, l’émigration clandestine et sa vie au Canada.