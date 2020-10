dimanche 4 octobre 2020 • 45 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La Société d’investissement mouride Rijaal Holding Sas a ouvert officiellement, ce dimanche 04 octobre, son premier mini-marché Senchan à Touba Darou Marnane. C’est le premier d’un réseau de 17 mini-marchés qui seront installés progressivement dans la ville sainte.

Senchan entend moderniser la distribution et offrir une qualité de service à hauteur des attentes des clients. "Le projet est adossé à une structuration des chaines de valeur et à la promotion du made in Sénégal et du made in Touba dans nos rayons de façon progressive grâce à une industrialisation maîtrisée", explique un communiqué.

Rijaal Holding est une société qui regroupe plus de 250 investisseurs avec des capitaux Sénégalais. Elle entend participer à la modernisation de Touba avec des investissements dans des secteurs stratégiques.