iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise informe que dans le cadre de la reconstitution de la Sélection nationale U20 garçons de football du Sénégal, un 4ème stage de présélection en régime internat est prévu du 27 au 29 avril 2022 à Toubab Dialaw. A cet effet, les joueurs dont les noms suivent sont convoqués le mercredi 27 avril 2022 à partir de 09h 00 au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar pour être acheminés au lieu dudit stage.

N° Prénoms et Nom Club d’appartenance

1. GORGUI DIOP (AJEL DE RUFISQUE)

2. MAMADOU AMY BA (NDANGANE FC DE KAOLACK)

3. PAPE DIOR SÈNE (AS KOLDA)

4. AHMET MBENGUE (AFA DE GRAND YOFF DAKAR)

5. MOUCTAR NDIAYE (CASA SPORT DE ZIGUINCHOR)

6. MBAYE NIANG (WALLYDAN DE THIÈS)

7. MANSOUR FALL (LINGUÈRE DE SAINT-LOUIS)

8. BAKA CISSÉ (AS KAFFRINE)

9. BAYE CHEIKH DIOP (ASAC NDIAMBOUR DE LOUGA)

10. OUSMANE BA (DON BOSCO DE TAMBACOUNDA)

11. MAMADOU SANÉ (AJAMAAT FC DE ZIGUINCHOR)

12. KHALIFA ABABACAR BA (ASAC NDIAMBOUR DE LOUGA)

13. TOP PAPA MADIOP FALL (ACADÉMIE MAWADE WADE DE DAKAR)

14. MOUHAMED CAMARA (CASA SPORT DE ZIGUINCHOR)

15. MATY DIATO CISSÉ (AS KAFFRINE)

16. IBRAHIMA TOP (JANGDÉ NOUVO DE KOUMPENTOUM)

17. BOUBACAR BIAYE (AS KOLDA)

18. ADA NIANG (CNEPS EXCELLENCE DE THIÈS)

19. SAMBA DIAGNE (GAZELLE DE KÉDOUGOU)

20. ISSA KANE (DON BOSCO DE TAMBACOUNDA)

21. ABDOULAYE THIAM (ZÉNITH FC DE KAOLACK)

22. FRANCIS SARA (GAZELLE DE KEDOUGOU)

23. BABACAR THIAM (TEUNGUETH FC DE RUFISQUE)

24. BOUBACAR FOFANA (KEUR SAMBA DE KAOLACK)

25. AMADOU M. DIOUF (AVSAD DE KAOLACK)

26. KALO MBAYE (TEUNGUETH FC)

27. OUSMANE CAMARA (KEUR SAMBA DE KABATOKI KAOLACK)

28. EL HADJ MALICK B. SAGNA (STADE DE MBOUR)

29. BASSIROU GAYE (GANDIOL FC DE SAINT-LOUIS)

30. MOR NDIAYE (ASAC NDIAMBOUR DE LOUGA)

31. MOMATH THIAM (NIORO FC)

32. SOULEYMANE AW (US THIESSOISE DE THIES)

33. MAMADOU DOBASSINE (AVENIR DE KOLDA)

34. MAMADOU SARR (STADE DE MBOUR)

NB : Les intéressés sont tenus de se munir de leurs passeports ou de leurs CNI en cours de validité.