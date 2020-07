Sénégal : 2,5 milliards FCFA pour la construction d’un centre de formation aux métiers du pétrole

iGFM – (Dakar) – Le gouvernement sénégalais va investir 2,5 milliards FCFA en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) pour la construction d’un centre de formation aux métiers du pétrole et du gaz. L’Etat entend préparer sa jeunesse à l’exploitation de ces ressources, à la suite de la découverte d’importants gisements de gaz au large du Sénégal et de la Mauritanie depuis quelques années.

Ce samedi 18 juillet, les membres du gouvernement sénégalais ont visité le site du centre de formation aux métiers du pétrole et du gaz, rapporte l’Agence de presse sénégalaise. Le centre sera construit dans la zone de Bango, à Saint-Louis.

Le ministre de la formation professionnelle Dame Diop, qui était sur les lieux, explique que le projet vise à faire participer les jeunes à l’exploitation gazière et pétrolière, ajoutant que le centre aura une vocation sous-régionale du fait de la situation géographique et de l’exploitation pétrolière avec la Mauritanie.

Les travaux de construction du centre ont démarré et seront réceptionnés dans 24 mois tout au plus. Il aura une capacité initiale de 2000 étudiants, qui seront formés selon les normes et standard internationaux.

Auteur : Ecofin