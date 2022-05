mercredi 18 mai 2022 • 435 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Moussa Latoundji, le sélectionneur national adjoint du Bénin sait qu’il faudra déjà rêver grand avec les Écureuils et ne jure que par la victoire lors des deux premières journées du groupe L. Face au Sénégal le 4 juin prochain, il se déplacera à Dakar pour tenter de créer l'exploit.

C'est ce qu'on appelle un retour envisageable à la compétition en 2023. Absent de la dernière édition disputée au Cameroun, le Bénin, qui s'apprête à prendre part aux éliminatoires de la CAN 2023, n’a pas l’intention d’être limité dans ses ambitions. Moussa Latoundji rêve grand avec les Écureuils et ne jure que par la victoire lors des deux premières journées du groupe L.



Objectif : "se qualifier pour la CAN"



« L’objectif c’est de se qualifier pour la CAN. Nous ferons le nécessaire», a assuré l'entraîneur adjoint, en conférence de presse ce mardi matin, à l'occasion de la publication de la liste des joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Mais cela passe d'abord par engranger le maximum de points dès les deux premières journées. « Notre objectif sur ce rassemblement c’est les 6 points. Il faut être ambitieux et optimiste. Nous ne craignons pas les Sénégalais. Nous jouerons notre match à fond.»



"Jouer sans complexe avec une équipe offensive contre le Sénégal"



Le Bénin veut bien tenir tête aux champions d’Afrique, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, le 4 juin prochain. Sur ce, il se présentera à Dakar avec une équipe à vocation offensive sans complexe. « Je pense qu’on continuera à attaquer parce que ça nous a bien réussi la dernière fois. Je pense que c’est ce qu’on attend de nous.», a prévenu le technicien béninois à deux semaines du match contre les Lions du Sénégal.



À noter que le Bénin entame son stage de préparation le 23 mai prochain à Cotonou. Tout le groupe est attendu au complet au camp de base le 27 mai.



Pour rappel, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Bénin se rend à Dakar pour défier le Sénégal le 4 juin.