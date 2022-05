Sénégal-Bénin : première séance des Lions, ce lundi, au stade Abdoulaye Wade

lundi 30 mai 2022

iGFM (Dakar) En prélude aux deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, contre le Bénin (4 juin à Dakar) et le Rwanda (7 juin à Kigali), l'équipe du Sénégal débute sa préparation, ce lundi, à Diamniadio. Une première séance d'entraînement est prévue à 17h, au stade Me Abdoulaye Wade. Elle sera précédée du point de presse du sélectionneur national, Aliou Cissé. Découvrez ci-dessous le programme complet des Lions.

Publié par Mamadou Salif editor