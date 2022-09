dimanche 25 septembre 2022 • 296 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien capitaine des Lions, Cheikh Sidy Ba, a analysé la victoire (2-0) du Sénégal, contre la Bolivie, ce samedi, en France.

Les milieux de terrain Pathé Ciss et Pape Matar Sarr sont les deux joueurs qui ont le plus donné satisfaction côté sénégalais à l’issue du match remporté par l’équipe nationale contre la Bolivie, 2-0, samedi, à Orléans (France), dans le cadre de la préparation du prochain Mondial, estime l’ancien capitaine des Lions, Cheikh Sidy Ba.



"Avec Pathé Ciss, on a vu plus de fluidité dans le jeu notamment en première période et la fraîcheur a manqué après sa sortie", a-t-il analysé sur le plateau de la télévision publique, la Rts1.



Selon l’ancien défenseur des Lions, Ciss, milieu de terrain du Rayo Vallecano (élite espagnole), a réussi sa première avec l’équipe nationale du Sénégal.



"Il a donné raison à tous ceux qui pensaient qu’il devait intégrer la sélection nationale", a ajouté Cheikh Sidy Ba actuel directeur sportif du Jaraaf de Dakar.



Avec Pathé Ciss, le milieu de terrain de Tottenham (élite anglaise), Pape Matar Sarr, a également donné satisfaction, selon le consultant de la Rts1.



"Pape Matar Sarr a gagné en régularité, il a réussi un match plein, il a apporté des solutions à ses coéquipiers, ça montre qu’il a beaucoup travaillé sur le plan physique avec son entraîneur (Antonio Conte à Tottenham)", a souligné Cheikh Sidy Ba.



"C’est une bonne chose", a commenté l’ancien défenseur international en parlant de la prestation de Pape Matar Sarr, un ancien pensionnaire de Génération Foot passé par le FC Metz avant de signer chez les Spurs.



Après da victoire (2-0) sur la Bolivie ce samedi, le Sénégal va s’envoler pour l’Autriche où il va jouer contre l’Iran, le 27 septembre prochain, également dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2022.



Avec APS