iGFM (Dakar) Lors d'un entretien accordé dimanche à Info TV, Ernest Obama, porte parole de Samuel Eto’o, a fait quelques révélations sur les Lions indomptables du Cameroun.

Lors d'un entretien accordé dimanche à Info TV, Ernest Obama a ainsi dénoncé une ingérence survenue en pleine CAN notamment avant le match Sénégal-Cameroun (3-1). "Quand l'entraîneur prépare une équipe et que, régulièrement, il y a des gens qui appellent pour dire qui doit jouer, il perd son autorité. Quand il y a des influences extérieures, il perd son autorité devant les joueurs", a débuté le porte-parole. Cette situation a entraîné une fronde au sein du groupe et les joueurs auraient menacé de boycotter le match face aux tenants du titre !



"Avant le match face au Sénégal, 26 joueurs ont refusé de jouer..."

"Avant le match face au Sénégal, 26 joueurs ont refusé de jouer parce qu’ils ont su qu’on a imposé un joueur. Ils sont dit qu’ils ne veulent pas jouer parce qu’on a imposé un joueur. Jusqu’à la dernière minute, certains joueurs étaient contre. Avant Cameroun-Sénégal, certains joueurs n’étaient pas bien parce qu’ils étaient contre qu’on impose un joueur. Je vous donne des pistes parce que je veux que les Camerounais savent", a poursuivi Obama.



Onana dérange



Si le joueur que certains auraient cherché à imposer n'est pas explicitement mentionné, il est assez évident qu'il s'agit du portier André Onana, qui, après un Mondial déjà entaché de polémiques, a de nouveau fait parler de lui lors du tournoi en Côte d'Ivoire. Cette sortie du clan Eto'o n'est clairement pas anodine et on comprend assez vite, entre les lignes, que c'est le ministère des Sports qui est visé.



