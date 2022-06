mercredi 29 juin 2022 • 318 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Devenu ambassadeur de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar (21 novembre-18 décembre), Yaya Touré s'est exprimé sur RFI, sur les chances des pays africains lors de ce rendez-vous mondial.

"Ça va se jouer en novembre-décembre, ce qui est une première pour ce genre de compétition qui se joue d'habitude en juin-juillet. Tous les joueurs seront en forme physiquement, c'est très important. Et aussi, la compétition se jouera pour la première fois dans un pays musulman, ce qui est historique. Un petit pays comme le Qatar va accueillir moult pays, c'est incroyable."



"Le Sénégal a un gros coup à jouer"



"Dans le groupe A, il y a Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Je crois que le Sénégal est une très bonne équipe actuellement en Afrique. Elle vient d'être sacrée championne d'Afrique, elle peut faire bonne figure. Mais il faut rester concentré, ne pas sous-estimer des équipes comme l'Équateur et le Qatar. Les Pays-Bas sont favoris de ce groupe mais le Sénégal a un bon coup à jouer. Pour moi, le Sénégal est plus ou moins bien placé. Pour moi, c'est jouable. Mais il ne faut pas sous-estimer l'Équateur. Je crains tout le temps les équipes sud-américaines car elles sont très joueuses, très difficiles à contourner. Elles ont l'habitude de jouer contre des équipes comme l'Argentine et le Brésil. Elles ont la capacité de stopper ces grosses nations. Si elles sont au Mondial, ce n'est pas par hasard, c'est qu'elles le méritent. Mais je veux que le Sénégal passe, ainsi que le Cameroun, le Maroc et la Tunisie. Mais ce ne sera pas facile."



"Assez difficile pour les Tunisiens"



"En ce qui concerne la Tunisie, ils sont dans la poule de la France et du Danemark. C’est quand même du costaud. Ce ne sera pas évident et ce sera assez difficile pour les Tunisiens."



"Les Camerounais sont un peu plus ou moins mal barrés"



"Ensuite, tu as le groupe G avec le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Je crois que les Camerounais sont un peu plus ou moins mal barrés parce qu’ils ont un groupe costaud. Ce sera très très difficile."



"Le Ghana peut quand même créer la surprise"



"Après, tu as le Ghana, qui est avec le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud. Je pense que ce sera quand même assez difficile aussi parce que les Uruguayens sont des habitués, les Portugais aussi. Je crois que le Ghana peut quand même peut-être faire bonne figure, voire créer la surprise. On ne sait jamais… Mais voir ce que la Tunisie et le Cameroun vont faire, c’est assez difficile."



"Dans le groupe du Maroc, tout peut se passer"



"Enfin, il y a le Maroc qui figure dans un groupe où ça peut passer. Tu as la Belgique, le Canada et la Croatie. Le Maroc a un bon coup à jouer, je pense, même si la Croatie est une grosse équipe, une grosse machine. Tout peut se passer dans ce groupe.

