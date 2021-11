samedi 13 novembre 2021 • 269 lectures • 0 commentaires

Sport 54 mins Taille

iGFM (Thies) En conférence de presse d'avant-match, Aliou Cissé a annoncé des changements pour demain (19h00) face au Congo, pour la clôture des qualifications pour le Mondial 2022, dans le groupe H.

"Comme nous l'avons fait au Togo, nous allons élargir le groupe et donner plus de temps de jeu aux garçons qui n'ont pas beaucoup joué, mais tout en gardant l'équilibre", a-t-il savoir le sélectionneur des Lions du Sénégal, ce samedi face aux journalistes.

Cissé a par ailleurs indiqué que son groupe jouera pour gagner contre les Diables Rouges afin qu'il prépare mieux la prochaine CAN et terminer les éliminatoires sur une victoire devant le public autorisé à se déplacer au stade Lat Dior de Thies. Mais bien que qualifé, le technicien sénégalais, veut garder sa dynamique. "On ne s'enflamme pas. Il faut qu'on se concentre même si on nous considère parmi les meilleurs du continent", a-t-il soutenu, saluant le retour des supporters qui seront cette fois 6000.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux à Thies)