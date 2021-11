samedi 13 novembre 2021 • 886 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) Alors que leur match contre le Sénégal se joue demain dimanche, à 19h00, au stade Lat Dior de Thies, les Diables Rouges du Congo fouleront la pelouse que le jour de la rencontre, renseigne la Fédération congolaise de football.

Selon l'instance, la délégation a quitté Brazzaville ce matin pour atterrir à l'aéroport International Blaise Diagne, ce soir. Un temps court qui ne leur permettra pas de faire la reconnaissance du terrain aujourd’hui veille de match comme indiqué le règlement de la FIFA. Pire, même demain dans la matinée, les hommes de Paul Put ne pourront pas se rendre au stade Lat Dior sachant qu'ils vont loger à "une cinquantaine de kilomètres de Thies où se jouera le match" comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



23 joueurs attendus au Sénégal, ce soir



L'instance du football congolais informe par ailleurs que "23 joueurs font partie du groupe, presque le même que lors du match contre la Namibie, excepté Prestige MBOUNGOU, recalé pour mauvaise attitude et qui a été remplacé par Prince OBONGO qui était sur la liste des réserves". Et de rappeler que c’est pour "la deuxième fois en deux ans que les Diables-Rouges défieront les Lions du Sénégal à Thies et à la même période. Il y’a deux ans, en novembre 2019, c’était dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, et les Diables-Rouges avaient perdu deux buts à zéro."



Rappelons que dans le groupe H, le Sénégal est la seule nation à se qualifier pour les barrages des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, avec 13 points. Le match de ce dimanche bouclera l'avant-dernier tour.



Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux à Thies)