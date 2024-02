Sénégal-Côte d'Ivoire : 12e Gaïndé, Allez Casa et Lébou Gui font monter la ferveur

vendredi 26 janvier 2024

iGFM (Yamoussoukro) Le choc des huitièmes de finale de la CAN 2023, se prépare activement, à Yamoussoukro. Ce vendredi soir, les différents comités de supporters sénégalais (12e Gaïndé, Allez Casa et Lébou Gui) s'étaient donnés rendez-vous à la Fondation Félix Houphouët Boigny, pour une grande répétition sous la présence du préfet de région Coulibaly Gando, qui lutte pour raffermir les liens entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.



















Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire)

Publié par Mamadou Salif editor