dimanche 28 janvier 2024 • 1041 lectures • 0 commentaires

Sport 3 semaines Taille

iGFM (Yamoussoukro) Nommé entraîneur intérimaire de l'équipe de la Côte d'Ivoire, Émerse Faé, a un peu dévoilé sa tactique avant d'affronter le Sénégal, ce lundi (20h GMT), en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023.

"Je ne cherche pas à réinventer le football. J vais revenir sur le fait qu'on soit une équipe, restructurer cette équipe, mais je ne vais pas réinventer le football", a-t-il dit en conférence de presse de veille de match.



"Resserrer le bloc"



Invité à évoquer la tactique à mettre en place contre les champions d'Afrique en titre, l'ancien milieu de terrain ivoirien, explique. "Il faut qu'on resserre le bloc", a-t-il fait savoir, avant de revenir sur les manquements notés lors du premier tour. "Pour moi il nous a manqué de solidarité sur l'aspect défensif en phase de poules et nos adversaires ont profité de ce manque de lien."



"Avec la confiance"



"Nous allons aborder ce match avec de la confiance même si le premier tour de la Côte d'Ivoire ne permet pas de le croire. On doit montrer un autre visage, on a la confiance que sur cet aspect-là, on pourra le faire. On est passé par la petite porte et on doit montrer un autre visage pour le peuple ivoirien."



"Mouiller le maillot"



"C'est un groupe que je connais depuis un an et demi. Je connais les mots et le comportement à avoir pour remobiliser les troupes. On ne manque pas de détermination parce que nous sommes la Côte d’Ivoire. On craint pas le Sénégal. Je pense que les mots ont été dits et ils (joueurs ivoiriens) savent ce que j'attends d'eux, il faut montrer qu'on est la Côte d'Ivoire. J'attends d'eux qu'ils mouillent le maillot. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire)

PUBLICITÉ