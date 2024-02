vendredi 26 janvier 2024 • 2210 lectures • 0 commentaires

La préfecture de Yamoussoukro a décidé d'organiser une marche de cohésion, ce samedi dans la région, pour raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, deux pays qui vont s'affronter en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.







"Dans la perspective du match des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Côte d'Ivoire et dans le but de raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples, le préfet de région, président du Comité d'organisation de la CAN 2023 invite les élus, directeurs et chefs de services publics et privés, les guides religieux, l'ensemble des populations de Yamoussoukro...à prendre part à une marche de cohésion, le samedi 27 janvier 2024 à 7h. La Fondation Houphouët-Boigny sera le lieu de rassemblement", indique un communiqué de la préfecture de Yamoussoukro où se jouera le choc des huitièmes de finale, lundi à 20h GMT.



L'initivative de Coulibaly Gando, préfet de Yamoussoukro, est un acte fort avant la rencontre très attendue.



D'ailleurs, il s'est déplacé, ce vendredi soir à la répétition du comité de supporters sénégalais (12e Gaïndé, Allez Casa et Lébou Gui).



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire)