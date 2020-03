Senegal Dem Dikk bloque des passagers en partance pour le Sud

iGFM – (Dakar) – Des passagers en partance pour Kolda, Sedhiou, Bignona et Ziguinchor sont bloqués au terminus liberté 5 par la société nationale de transport Dakar dem dikk. Ces derniers avaient déja acheté le billet et passer au contrôle sanitaire avant d’embarquer dans les véhicules. Mais où ils y attendaient le moins, les responsables de la société les ont signifié que le transport ne pourra plus s’effectuer parce que la Gambie a fermé ses frontières. Une nouvelle des plus inattendus et qui a soulevé la colère des passagers.

« Une grande société comme Dakar dem dikk devait être informée de cette situation avant de vendre des billets et faire des réservations. Ce n’est pas au moment d’embarquer qu’on doit nous informer de ce report. Nous pouvons pas comprendre cela. Depuis 6 heures du matin, nous sommes bloqués au niveau de Liberté 5 », fulmine un passager au téléphone de IGFM.

« Si la Gambie a fermé ses frontières, ils ont la possibilité de passer par Tambacounda au lieu de penser à nous rembourser et annuler le voyage. Nous ne pouvons pas accepter cela; Nous sommes plus de 160 passagers et nos bagages coincés avec comme seul explication, le voyage ne se fera plus », se désole notre interlocuteur.

En effet face à l’évolution inquiétante de l’épidémie au Sénégal, la Mauritanie et la Gambie ont décidé de fermer leurs frontières avec notre pays. Ces décisions ont surpris les populations qui se ravitaillaient et visiter leurs parents dans ces pays.

IGFM