iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé d'accréditer un nombre pléthorique de journalistes, pour le match Sénégal-Egypte, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.

"300 journalistes seront accrédités dont 200 nationaux, 50 RTS et 50 étrangers", informe Louis Lamotte coordonnateur de l'inter-commission chargée de l'organisation du match décisif, qui aura lieu le 29 mars prochain, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et de préciser : "les journalistes doivent retirer leurs accréditations à temps afin qu'ils puissent accéder au stade dans la tranquilité."



Lamotte a par ailleurs souligné que la priorité est d'avoir une affluence maîtrisée afin de faire une organisation telle pour que tous les Sénégalais et étrangers puissent accéder à ce stade sans aucun problème.

